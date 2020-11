Lecce, domani si torna in campo. Corini: “Reggiana squadra aggressiva bisogna fare una grande gara”. I convocati

Dopo la sosta è tempo, finalmente, di tornare in campo. A due settimane dall’ultimo, vittorioso, impegno sul campo della Virtus Entella, il Lecce è pronto a a proseguire la sua scalata verso le zone nobilissime della classifica di Serie B.

Quattro sono i risultati utili da cui sono reduci i giallorossi, due vittorie – in particolare – negli ultimi due impegni. Eugenio Corini vuole dare seguito alle prestazioni e ai risultati e per questo domani pomeriggio, contro la Reggiana, conta di avere a disposizione quasi la totalità dei ‘titolarissimi’.

La sosta per gli impegni delle Nazionali, infatti, ha permesso al Lecce di rimettere in forma Rodriguez e Listkowski, un elemento della rosa è guarito dal covid (ne mancano altri due) e anche Pippo Falco si è potuto ricondizionare al meglio, così come Zuta, regolarmente convocato. Al termine dell’allenamento di rifinitura di stamane sono rimasti fuori dalla lista dei convocati Dermaku, Lo Faso e Dubickas, non al top della condizione, oltre agli indisponibili Bjorkengren, Felici e Rossettini.

“Siamo consolidando un atteggiamento tattico che è cambiato e questo grazie agli allenamenti quotidiani, la squadra sta prendendo consapevolezza della propria forza, poi, la fine del mercato e aver sistemato alcune cose grazie all’intervento della società hanno dato una linea precisa di ciò che siamo e di quello che vogliamo diventare. Abbiamo intrapreso una strada che abbiamo la consapevolezza che è stata tracciata, ma che dobbiamo migliorare e cercare di capire, partita dopo partita, a quale livello siamo giunti e dove possiamo ancora crescere”, ha affermato il tecnico dei giallorossi nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“La sosta dopo due vittori di fila? L’esperienza mi ha insegnato che certe situazioni non le si possono modulare o modificare a proprio piacimento e bisogna affrontarle per quelle che sono. Sono contento per come abbiamo sostenuto le gare prima dello stop per le nazionali, in termini di condizione, atteggiamento tattico e consapevolezza. Abbiamo cercato di alimentare tutto ciò durante la pausa, migliorando la condizione di chi ne aveva bisogna, recuperando alcuni calciatori e adesso ci riapprocciamo al campionato che ci vedrà protagonisti fino al 3 gennaio con tante partite soprattutto nella parte finale di dicembre.

Listowski è stato recuperato, ha diluito il lavoro nel corso delle settimane, non lo ha svolto tutto, ma è stata una scelta fatta di concerto con lo staff medico e fisioterapico, l’ho visto sempre più convinto e sciolto, di conseguenza, è a disposizione a livello di condizione non è ancora al top, ma siamo felici di averlo recuperato e nel 4-3-1-2 può giocare nei due ruoli di interno a centrocampo, ma anche come trequartista come ha fatto con la Cremonese e se dovessimo avere bisogno può svariare in quella zona del campo.

Rodriguez ha diluito il lavoro come Listowski, ha avuto una serie di problematiche vedo che sta meglio, ho deciso di convocarlo per la sfida, è un ragazzo sveglio, giovane e dovrà ritagliare il suo spazio migliorando continuamente.

Tra Zuta e Calderoni ho già deciso, l’ho anche comunicato ai ragazzi al termine della rifinitura. Con Zuta abbiamo trascorso una settimana particolare perché lo abbiamo dovuto gestire per un piccolo problema che lo ha condizionato, ma è stato recuperato e domani quando arriveranno le distinte della formazione verrete a sapere con chi ho iniziato.

Sull’avversario di turno Corini non ha dubbi: i granata sono un vero osso duro. Dopo essere uscita dal tremendo tunnel del coronavirus (quasi l’intera rosa si è contagiata nell’ultimo mese), gli emiliani sono tornati in campo contro il Venezia ritrovando il successo. Ieri sera però la doccia fredda: il Giudice Sportivo ha ordinato la sconfitta per 3 a 0 a tavolino per non essersi la squadra presentata in campo contro la Salernitana.

La Reggiana è una squadra forte che l’anno scorso ha svolto un grande campionato in C, ha mantenuto alcuni principi che ha portato con sé anche in questa categoria. Vuole giocare a calcio, è aggressiva e attraverso la qualità dei suoi calciatori lo riesce a fare. Mazzocchi è un attaccante che ha approcciato la B molto bene, è rapido, veloce e bravo nel gioco aereo, sappiamo che è difficile da affrontare, nella consapevolezza che la squadra emiliana è forte e bisognerà fare una grande partita per portare a casa la vittoria.

Mi aspetto una gara aperta, con due squadre pronte a giocare, mi aspetto gol e speriamo di farne più dell’avversario”.

I convocati

Di seguito, quindi, la lista dei 23 giocatori convocati per la gara di domani, in ordine di numerazione di maglia:

1. Bleve 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Falco 11. Adjapong 14. Stepinski 18. Pierno 19. Listkowski 20. Pettinari 21. Gabriel 22. Vigorito 24. Zuta 25. Gallo 27. Calderoni 29. Gianfreda 34. Maselli 37. Majer 53. Henderson77. Tachtsidis 99. Rodriguez.

Non fanno parte del gruppo, gli indisponibili Rossettini, Dermaku, Bjorkengren, Felici, Monterisi e i non convocati Lo Faso, Dubickas e Borbei.

Stasera l’anticipo

Intanto la giornata numero 8 del campionato cadetto scatterà già questa sera con il consueto anticipo del venerdì. In campo Frosinone e Cosenza, entrambe reduci da una sconfitta amara. Di seguito il quadro completo dell’ottavo turno:

Frosinone-Cosenza (oggi h. 21)

Brescia-Venezia (sab. h. 14)

Cittadella-Empoli (sab. h. 14)

Lecce-Reggiana (sab. h. 14)

Pordenone-Monza (sab. h. 14)

Spal-Pescara (sab. h. 14)

Ascoli-Entella (dom. h. 15)

Reggina-Pisa (dom. h. 21)

Salernitana-Cremonese (lun. h. 21)

Vicenza-Chievo (rinv.)