Ecco il nuovo calendario della Serie A: il Lecce aprirà il ritorno in campo lunedì 22 alle 19.30

Adesso è ufficiale anche il calendario. La Lega Serie A, incassato il via libera alla ripresa del campionato, oggi ha finalmente fissato tutte le date – e gli orari – delle partite per il finale di stagione.

Dopo un fine settimana denso di trattative tra FIGC, Lega, assocalciatori e broadcaster della TV, è stata deliberata quella che sarà la cronistoria delle ultime dodici giornate, fissando anche le fasce orarie in cui far scendere in campo le squadre.

Tre orari del tutto inediti per il calcio italiano: 17.15, 19.30 e 21.45. Questi tre orari saranno adottati per le gare del sabato e della domenica, mentre per i (tanti) turni infrasettimanale sparisce la fascia pomeridiana. Al sud – Napoli e Lecce – non si giocherà mai alle 17.15 per evitare la calura meridionale tipica dell’estate.

Dal 20 giugno al 2 agosto, tra weekend, infrasettimanali, anticipi e posticipi, si giocherà ogni sera: non ci sarà nemmeno un giorno senza calcio.

Ma prima di far riprendere il torneo, ci sarà una fase di “mini rodaggio”, rappresentato dalle ultime gare di Coppa Italia. Per la conclusione della competizione tricolore, infatti, mancano le sfide di ritorno delle semifinali e la finalissima di Roma.

Si partirà con Juventus-Milan il 12 giugno, poi, il giorno successivo, sarà il turno di Napoli-Inter. Mercoledì 17 la finale all’Olimpico.

Nel weekend successo torna il campionato, ma si giocheranno solo quattro partite: si tratta dei recuperi della 25^ giornata. In particolare, sarà Torino-Parma alle 19.30 di sabato 20 (su SKY) a segnare la ripartenza, seguirà Verona-Cagliari alle 21.45 (DAZN). Domenica 21 il quadro dei recuperi si completerà con Atalanta-Sassuolo alle 19.30 e Inter-Sampdoria alle 21.45, entrambe su SKY.

Solo lunedì 22, e fino a mercoledì 24 giugno, tutti in campo. Il Lecce, che non ha match da recuperare, tornerà in campo al “Via del Mare” lunedì 22, alle ore 19.30, quando affronterà il Milan di mister Stefano Pioli. Quattro giorni dopo, renderà visita alla capolista Juventus alle 21.45: sarà l’anticipo del venerdì della nona giornata di ritorno.

Mercoledì 1 luglio scontro diretto a Lecce contro la Sampdoria (21.45), mentre sabato 4 alle ore 19.30 ci sarà la trasferta a Sassuolo. Lecce-Lazio aprirà la 12^ giornata di ritorno: martedì 7 luglio alle 19.30. Il 12 seconda trasferta consecutiva a Cagliari, sempre alle 19.30.

Si tornerà al “Via del Mare” mercoledì 15 luglio alle ore 21.45 per il match contro la Fiorentina, a cui seguirà lo scontro diretto per la salvezza contro il Genoa domenica 19 luglio alle ore 19.30. Il calendario, al momento, si chiude con la 16^ giornata di ritorno: il Lecce sarà di scena a Brescia, mercoledì 22 luglio alle ore 21.45.

Restano da definire, adesso, date e orari delle ultime due giornate, quando il Lecce sarà impegnato contro Udinese e Parma.

