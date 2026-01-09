Calciomercato, è il giorno di Omri Gandelman. Il Calciatore a Lecce per le visite mediche

Il calciomercato invernale del Lecce entra nel viva. Questa mattina, il centrocampista israeliano Omri Gandelman è sbarcato nel Salento.

Atterrato all’aeroporto di Brindisi, il calciatore si sottoporrà alle visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà al sodalizio di “Via Colonnello Costadura“.

Classe 2000, è in possesso della nazionalità portoghese, proviene dal Gent e quest'anno ha realizzato 7 gol in 18 presenze.