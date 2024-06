Il Lecce ‘lascia’ Folgaria, quest’anno il ritiro si farà in Austria

Dopo i primi colpi di mercato, in casa giallorossa si prosegue nella preparazione della prossima stagione che vedrà la compagine salentina impegnata nel cercare di conquistare la terza salvezza consecutiva nel massimo torneo.

Uno dei passi più importanti è quello della preparazione estiva che partirà il mese prossimo e da questo punto di vista c’è una novità in casa salentina, dopo tre anni, infatti, il ritiro non si svolgerà a Folgaria, bensì in Austria.

I giallorossi lasciano, quindi, il Trentino per accasarsi presso la località austriaca Neustift im Stubaital, comune situato nel distretto tirolese di Innsbruck-Land, dal 14 al 28 luglio 2024.

Il gruppo squadra alloggerà presso l’Hotel Milderer Hof, mentre le sedute di allenamento si svolgeranno presso il SSV Neustift – Stadion.

Il Lecce si separa da Chevanton e Mazzeo

Intanto, Javier Ernesto Chevanton e Vincenzo Mazzeo, non saranno più gli allenatori, rispettivamente della formazione Under 15 e Under 17, a renderlo noto con un comunicato ufficiale la società di “Via Colonnello Costadura”: “L’U.S. Lecce comunica che, dopo un cordiale confronto tra le parti, il rapporto contrattuale con i tecnici Ernesto Javier Chevanton e Vicenzo Mazzeo, allenatori nella stagione sportiva 2023/2024 delle formazioni Under 15 e Under 17, non sarà ulteriormente prolungato.

La società giallorossa ringrazia mister Chevanton e mister Mazzeo per il lavoro svolto con grande professionalità e dedizione, augurando le migliori fortune professionali.