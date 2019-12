Serie A, Inter e Juve appaiate in vetta. Gran bagarre in zona-salvezza

Lecce ancora fuori dalla zona-rossa, ma la sedicesima giornata di campionato mette i giallorossi davvero in bilico sul filo del rasoio. La brutta sconfitta nello sconto diretto sul campo del Brescia, infatti, assottiglia le distanze tra i salentini e il terzultimo posto, occupato proprio dalle Rondinelle che, però, in settimana recupereranno il match contro il Sassuolo, con la prospettiva di scavalcare in classifica, in un colpo solo, tre dirette avversarie, Lecce incluso.

L’ultimo turno di campionato ha regalato emozioni come sempre altalenanti, ingarbugliando anche di più la matassa nella lotta salvezza. A spiccare, oltre al secondo successo di fila del Brescia, c’è anche la fondamentale vittoria nel derby per la Sampdoria contro il Genoa: un gol nel finale di Gabbiadini consente ai blucerchiarti di agganciare il Lecce a 15 punti, rendendo un vero rebus la zona calda della classifica.

Resta lì l’Udinese, sconfitta per 3 a 1 sul campo dalla Juventus tornata così in testa alla classifica trascinata da uno straripante Cristiano Ronaldo. I campioni d’Italia, infatti, agganciano l’Inter di Antonio Conte a 39 punti con i nerazzurri acciuffati in pieno recupero dalla Fiorentina (1-1).

La Roma vince in rimonta contro la Spal: per i capitolini tanta fatica contro i ferraresi, ultimi in classifica, ma alla fine Fonseca può festeggiare il momentaneo quarto posto.

Di estrema importanza anche il successo del Bologna – prossimo avversario del Lecce – contro l’Euro-Atalanta: i rossoblù emiliani si impongono con il punteggio di 2-1 e si rimettono fuori dai guai. Esordio amaro, invece, per Rino Gattuso sulla panchina del Napoli: i partenopei perdono ancora in casa sotto i colpi del Parma (1-2) e vedono così allentare la zona Europa sempre di più.

Tanto agonismo, ma nessuna rete, tra Milan e Sassuolo: i rossoneri non trovano la terza vittoria di fila, ma allungano comunque a quattro turni la striscia positiva.

Pirotecnico 3-3, infine, tra Verona e Torino: granata avanti di tre gol a venti minuti dalla fine, poi mister Juricic azzecca tutti e tre i cambi, acciuffando così un pareggio che permette agli scaligeri di tornare a muovere la classifica.

Questa sera chiuderà il quadro il posticipo del lunedì tra Cagliari e Lazio: sfida clou in zona Champion’s.

La classifica

Juventus e Inter 39, Lazio* 33, Roma 32, Cagliari* 29, Atalanta 28, Parma 24, Napoli, Torino e Milan 21, Bologna e Verona 19, Fiorentina 17, Sassuolo* 16, Sampdoria, Udinese e Lecce 15, Brescia* 13, Genoa 11, Spal 9.

(*una partita in meno)

Prossimo turno 17^ giornata (18-22 dicembre)

Sampdoria-Juventus (merc. h18:55)

Fiorentina-Roma (ven. h20:45)

Udinese-Cagliari (sab. h15)

Inter-Genoa (sab. h18)

Torino-Spal (sab. h20:45)

Atalanta-Milan (dom. h12:30)

Lecce-Bologna (dom. h15)

Parma-Brescia (dom. h15)

Sassuolo-Napoli (dom. h20:45)

Lazio-Verona (8 gennaio h40:45)