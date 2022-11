Baroni, “Grazie ai ragazzi. Anche a chi è stato a guardare”. La dedica di Di Francesco ai figli. I commenti del post Lecce-Atalanta

Nel giorno del compimento del settimo anno della società a guida Sticchi Damiani, dopo la disastrosa e umiliante gestione Tesoro, arriva una vittoria (leggi la cronaca della gara) forse inaspettata, perché giunta con la formazione dal miglior rendimento esterno, ma al tempo stessa netta, frutto di una prestazione quasi perfetta, dove i giallorossi (leggi le pagelle) hanno messo letteralmente alle corde l’Atalanta e confermato i progressi visti con l’Udinese, solo che, alla “Dacia Arena” i pali avevano negato il successo, mentre, questa volta, è andato tutto per il verso giusto, senza che ci si mettesse di mezzo sfortuna.

Il primo a presentarsi in sala stampa è stato un deluso Giampiero Gasperini: “Il Lecce ha già fatto ottime prestazioni quest’anno, è aggressivo e dinamico e ha giocato una grande prestazione, il primo tempo, forse lo abbiamo buttato via con i due gol presi nel giro di pochi minuti, poi abbiamo accorciato, ma non siamo riusciti a fare molto.

Sicuramente non si è fatto bene e ballato troppo in difesa, ci sono stati diversi cambi rispetto al Napoli, ma non hanno condizionato il risultato, di fronte avevamo una formazione agile, ma abbiamo perso la gara più che altro nel secondo tempo.

Nel finale non siamo stati capaci di indirizzare la partita, abbiamo creato qualcosa, ma non abbastanza, avremmo dovuto riprendere il filo del gioco, ma forse è subentrata un po’ di frenesia”.

È stata poi la volta del padrone di casa, mister Marco Baroni: “Gonzalez ha grande maturità e ai ragazzi dico che esultare in maniera eccessiva a volte svuota, ecco, perché, lui non ha esultato più di tanto. Oggi c’è da elogiare i ragazzi per la prestazione e l’atteggiamento. Complimenti a tutti, anche a chi è rimasto a guardare i compagni dalla panchina.

Siamo alla 14ma giornata e abbiamo sbagliato poche prestazioni, la squadra ha fatto una gara maiuscola, è necessario tenere lontano gli avversari dalla nostra area, ma è sempre finalizzato a questo il nostro lavoro. Bisogna essere tutti compatti nel costruire piano piano le vittorie. I ragazzi sono giovani e impattare in un campionato come questo non è facile e faccio ancora i complimenti.

Tutte le domeniche sono in palio punti importanti, bisogna lavorare sempre per essere compatti, abbiamo raggiunto la vittoria davanti al nostro pubblico e per noi non esserci riusciti prima è stato un dolore anche fisico.

Abbiamo tolto all’Atalanta iniziativa e la possibilità di abbassarci, quindi, l’atteggiamento è stato più che positivo.

Contano sempre la testa e la condizione, ma se si va forte e si aggredisce, l’avversario va in difficoltà, adesso dobbiamo far crescere i calciatori che giocano poco, come nel caso di Colombo che oggi ha fatto una prestazione migliore di quella di Udine, bisogna continuare su questa strada”.

Ultimo a presentarsi davanti ai giornalisti uno dei marcatori di giornata, l’esterno toscano Federico Di Francesco: “Dedico il gol ai miei figli in tribuna, Tommaso il primo era già venuto, per Sole, la bambina più piccola è stata la prima volta. Sono la mia vita e dedico il gol a loro.

Tutti vogliono giocare dal primo minuto, ma chi ha giocato al mio posto fino a ora lo meritavo, ho sofferto un po’ il fatto di non segnare, spero che oggi sia solo l’inizio.

Sicuramente questa vittoria ci dà consapevolezza, le altre prestazioni in casa sono sempre state equilibrate, ma non era mai arrivato il successo.

In tutte le compagini nelle quali si gioca con il 4-3-3 gli esterni devono saper fare le due fasi, poi, anche il fatto che il Lecce si deve salvare la fase difensiva è importante, il mister chiede attenzione dietro, ma al tempo stesso ci chiede di andare in area e concludere.

Il presidente è sempre presente e la vittoria la chiede ogni volta, ha un modo sempre carino di sostenerci, quella di Bologna è stata la gara in cui abbiamo fatto meno bene, ma oggi e con l’Udinese abbiamo dato vita a due prestazioni di grande attenzione.

Ho pensato di poter fare questa sera il primo gol con la maglia del Lecce, ci godiamo questa vittoria e poi da domani mettiamo tutto alle spalle e iniziamo al lavorare per sabato”.

La preparazione in vista della sfida contro la Sampdoria riprenderà domani mattina allo stadio “Via del Mare”.