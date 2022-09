Al “Maradona” i giallorossi fermano la corazzata Napoli, parla mister Baroni

Questa volta i secondi finali non sono stati fatali e, al contrario di quanto accaduto contro l’Inter, l’assedio degli avversari non ha portato a nulla e dopo aver sofferto e strinto i denti fino all’ultimo, i giallorossi (qui le pagelle) sono riusciti a portare a casa un pareggio meritato.

Finisce 1-1 la sfida tra Napoli e Lecce, primo turno infrasettimanale del massimo torneo 2022/2023, un punto meritato, ripetiamo, quello di capitan Hjulmand e compagni, dove, dopo un primo tempo in cui hanno messo in difficoltà i partenopei, nella ripresa, forse, si sono un po’ arroccati in difesa ma, a conti fatti, non sono state tante le occasioni create dagli uomini di Spalletti.

“Non abbiamo avuto molto tempo per preparare la gara, ho fatto diversi cambi, siamo una squadra giovane, ma tutti i ragazzi se lavoreranno bene, avranno la loro occasione.

Dopo i minuti iniziali, abbiamo preso campo e giocato bene fino a quando le energie ce lo hanno consentito. Tuia aveva pochi allenamenti nelle gambe, così come Pezzella arrivato da poco”, ha affermato un soddisfatto mister Marco Baronial termine della sfida del “Maradona”.

Lavoro, intensità e corsa, sono questi i cardini su cui stiamo costruendo un’identità.

Adesso c’è una nuova gara importante, quella contro il Torino, ma noi aspettiamo sempre di giocare questo tipo di partite.

Remi Oudin, ufficiale

Intanto nel pomeriggio di ieri, è stato ufficializzato l’arrivo di Remi Oudin dal Bordeaux. L’esterno offensivo francese classe ’96 ha già sostenuto le visite mediche.