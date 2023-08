D’Aversa commenta la gara di Firenze: “Soddisfatti per avere recuperato la partita, sbagliato il primo tempo”

“Siamo soddisfatti per essere riusciti a recuperare la partita, ma se vogliamo salvarci non possiamo permetterci di giocare un primo tempo in questo modo”, con queste parole mister Roberto D’Aversa commenta la partita del Lecce con la Fiorentina (la cronaca del match), che i viola sembravano aver vinto già nel primo tempo, chiuso con il vantaggio di 2-0, anche a causa dei giallorossi che sembravano non essere scesi in campo.

Poi, come avvenuto contro la Lazio, il tecnico tra primo e secondo tempo ha operato alcuni cambi che hanno portato prima ad accorciare le distanze e poi a raggiungere il pari con l’esordiente Krstovic.

“Nel primo tempo – prosegue l’allenatore – avrei potuto cambiare di più, abbiamo calciatori che se capiscono la loro bravura possono fare cose straordinarie. Nella ripresa la differenza l’ha fatta la determinazione (le pagelle).

Siamo rammaricati per aver concesso il primo gol su corner che si sarebbe potuto evitare, ma siamo una squadra giovane e può accadere di sbagliare le letture.

Ieri in allenamento Krstovic si è presentato bene, segnando due gol in 15 minuti. La sua prestazione è anche merito della società che trasmette senso di appartenenza, nonostante ci siano tanti calciatori stranieri”.

Gli allenamenti in vista della partita di domenica prossima contro la Salernitana, riprenderanno domani presso l’Acaya Golf Resort.