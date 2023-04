Baroni, “C’è un problema di fiducia. Abbiamo le risorse per uscire da questa situazione”

Quinta sconfitta su altrettante partire (il match), zero gol segnati, zero tiri in porta, incapacità cronica di creare pericoli e reagire. Quello visto in campo ieri allo stadio “Castellani” nella sfida persa contro l’Empoli è un Lecce malato (le pagelle) a cui la pausa per le Nazionali non ha minimamente restituito un po’ di quello smalto visto fino alla partita vinta in trasferta contro l’Atalanta.

Dal Sassuolo in poi, solo buio pesto e desta non poca preoccupazione il fatto che la squadra oltre a perdere non esprima gioco e scenda in campo solo a onor di firma.

“La squadra è partita bene, ma nella ripresa abbiamo perso molte seconde palle. Penso si tratti di un problema di fiducia che bisogna ritrovare, ma ne usciremo fuori”, ha commentato mister Marco Baroni al termine della partita contro gli uomini di Paolo Zanetti.

“Abbiamo perso cattiveria negli ultimi metri e spesso siamo ansiosi. Dobbiamo fare meglio e abbiamo la forza mentale per riuscirci.

Nella prima frazione abbiamo preso gli avversari alti e riuscivano a venire fuori verticalizzando sulle punte. Nel secondo tempo è mancata reattività e ciò non fa parte dello spirito della squadra.

Non bisogna mai guardare gli altri, ma solo noi stessi. I ragazzi hanno le risorse per uscire da questo momento negativo”.

La ripresa degli allenamenti in vista della partita di venerdì contro il Napoli è prevista per la mattinata di oggi, presso l’Acaya Golf Resort.