Baroni, “Mancata un po’ di cattiveria ma per noi una prestazione di livello”. Il dopo gara di Juventus-Lecce

Contro la Juventus è arrivata un’altra sconfitta (il match), ma quello visto all’opera contro i bianconeri, è stato un Lecce vivo (le pagelle), che ha venduto cara la pelle e in alcuni tratti della gara ha messo in difficoltà i ragazzi di Allegri.

Lo stop, fortunatamente non ha gravato sulla classifica, in quanto, le dirette concorrenti, Spezia e Verona su tutte, anch’esse sono uscite senza punti dalle rispettive sfide con Atalanta e Inter (il resoconto della giornata) e domenica sera, sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, andrà in scena lo scontro diretto tra giallorossi ed Hellas.

“Siamo molto contenti della prestazione, queste sono partite nelle quali bisogna sbagliare niente, ne gli episodi a favore, né quelli contro. A ogni modo sono soddisfatto perché in queste ultime partite la squadra sta fornendo prestazioni di livello”, ha affermato mister Marco Baroni al termine dell’incontro di Torino.

“Siamo andati sotto, ma la squadra è rimasta viva e ha creato problemi agli avversari. Questo è quello che volevamo, peccato, perché con un pizzico di buona sorte e determinazione in più, potevamo fare meglio. Facciamo fatica ad andare in gol, ma la prestazione di oggi di rende fiducioso. Questo è il tipo di atteggiamento che occorre al Lecce per raggiungere l’obiettivo.

In estate abbiamo cambiato tantissimo, oltre a essere la squadra più giovane del Campionato, ma siamo duttili, perché ho avuto una grandissima disponibilità da parte dei ragazzi e quando c’è quella si è avvantaggiati. Ho convinto Oudin a giocare da mezz’ala e sta facendo molto bene in quel ruolo.

Oggi mancavano calciatori che ci hanno dato un contributo importante, li ho dovuti fare rifiatare perché non erano al 100%, ma comunque, ripeto, per noi è stata una prestazione di livello”.

Gli allenamenti in vista della sfida con la compagine veneta riprenderanno questa mattina presso l’Acaya Golf Resort.