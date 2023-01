Lecce-Salernitana, delusione Baroni: “Prestazione macchiata da leggerezze. Gol arrivati da nostri errori”

C’era molta delusione e non poteva essere altrimenti, in casa giallorossa per la sconfitta (la cronaca del match), la seconda di fila con una diretta concorrente, contro la Salernitana.

I salentini hanno steccato letteralmente la gara (le pagelle) e se a Verona, il primo tempo si era concluso immeritatamente in svantaggio, questa volta capitan Hjulmand e compagni sono scesi male in campo sin dall’inizio e sono apparsi, confusionari, distratti, molli e imprecisi.

“Una prestazione che anche oggi è stata macchiata da situazioni di leggerezza che ha portato ai gol avversari, poi recuperare lo svantaggio è diventato difficile, abbiamo mantenuto equilibrio, abbiamo sfiorato il secondo gol, ma l’avversario ha fatto una partita attenta in difesa e noi abbiamo fatto girare palla non velocemente. Non è sempre facile segnare attraverso il gioco e a volte ci vuole la giocata importante. Non si possono prendere reti da nostri errori e questo ci servirà molto”, ha affermato Baroni nel posto gara.

“Ho cercato di fare concentrare sempre la squadra su quello che è il nostro percorso, i ragazzi lavorano, è chiaro che non possiamo pensare che calciatori così giovani possano fare 38 partite a grandi livelli, è impossibile. Il dispiacere di queste due sconfitte è che gli avversari erano alla nostra portata, si può perdere, ma non in questo modo.

Di Francesco non è stato in perfette condizioni e ho voluto dare una possibilità a Oudin, poi è entrato e ha fatto bene, altri li ho visti un po’ stanchi, a ogni modo non sono entrati in una situazione favorevole. Abbiamo concesso qualche transizione, la gara è stata compromessa dai due gol subiti.

Questa squadra cresce nel lavoro e non mi piace fare qualcosa su cui non lavoriamo, abbiamo giocato sempre con il 4-3-3 e le soluzioni le abbiamo trovate da questo modulo. Oggi le occasioni ci sono state, Colombo ne ha avute e se le avesse realizzate parleremmo di altro. Lavoriamo sempre con equilibrio, cambiare modulo può andare bene una volta, ma può può portare confusione. Siamo scivolati su due buone gare, adesso farò un’analisi, ma sono convinto di non sbagliare”.

Di tutto altro umore, invece, il tecnico dei granata Davide Nicola: “Abbiamo incontrato una squadra che lotta per i nostri obiettivi e in queste gare possiamo essere competitivi, abbiamo cambiato qualcosa e rivisto alcune dinamiche, ma prima abbiamo giocato con formazione di alto livello. Sono contento, ho trovato il gruppo pronto e in questi momenti siamo nelle condizioni giuste. Volevamo rimediare alla sfida dell’andata e ci siamo riusciti.

Dobbiamo migliorare dal punto di vista dell’amalgama, oggi c’erano molti giocatori nuovi e sono contento che stiamo crescendo e si stiano integrando, abbiamo mantenuto una compattezza diversa, ma dobbiamo essere coscienti che bisogna concedere meno tiri.

I giorni difficili sono stati quelli dopo l’Atalanta, in questa settimana abbiamo avuto momenti per conoscerci meglio e continuare a lavorare su questo progetto tattico.

Il mercato spetta al Direttore Sportivo, io mi concentro solo sul lavoro in campo e mi concentro solo sui miei calciatori.

Nella Salernitana non c’è alcuno che possa permettersi il lusso di non lavorare e aiutare gli altri. Conosciamo il nostro percorso e dobbiamo sudare per raggiungere l’obiettivo.

Non ho voglia di rivalsa o rabbia, tutto serve, dopo l’esonero ho parlato con il presidente per spiegare alcune cose e lui ha dimostrato qualità non comuni tornado indietro sulla sua decisione e sono contento di avergli dimostrato che non ha sbagliato. Non faccio miracoli e mi concentro solo sul lavoro, amo ciò che faccio. Il presidente è contento, ma quando si vince chi non lo è?”

“Sono d’accordo con il mister che questi gol non si devono prendere, in Serie A segnano ed è difficile recuperare.

Ultimo a parlare, invece, l’estremo difensore del Lecce Vladimiro Falcone: “È brutto perdere gare nelle quale gli avversari tirano poco, ma come ho detto preferisco vincere 1-0 e non fare una parata, piuttosto che farne tantissime e poi perdere”.

Gli allenamenti riprenderanno Lunedì passo l’avaya Golf Resort.

Youssef Maleh, uscito anzitempo per un infortunio, ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.