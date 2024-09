Torino-Lecce 0-0, i giallorossi dominano ma conquistano solo un punto

Termina 0-0 la sfida tra Torino e Lecce, con i giallorossi che dominano, ma conquistano solo un punto (le pagelle).

Dopo la sosta per le nazionali, riprede il cammino dei giallorossi in Campionato.

Nel pomeriggio di oggi, infatti, capitan Baschirotto e compagni, sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico Grande Torino” nella sfida che li ha visti opposti ai granata.

Contro la compagine rivelazione del torneo i salentini hanno cercato di dare continuità alla vittoria di due settimane fa contro il Cagliari e proseguire la scalata verso la salvezza.

In occasione della sfida con gi uomini di Vanoli, mister Luca Gotti si è visto costretto a fare a meno di Dorgu, squalificato e Banda, tornato acciaccato dagli impegni con la Nazionale. Di conseguenza torna dal primo minuto Morente, ma l’allenatore veneto stupisce tutti, affiancandogli nel ruolo di play Berisha e facendo esordire dal primo minuto Rebic

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Guilbert e Gallo; Pierret e Tamadani davanti alla difesa; Morente, Berisha e Rebic a supporto dell’unica punta Krstovic.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è a opera dei padroni di casa al quinto con Ricci, ma la conclusione termina alta. Al settimo ci prova Berisha da fuori, ma la sfera va a lato. Al nono salentini pericolosi. Ripartenza dei ragazzi di Goti, la palla arriva a Krstovic che con una finta si libera di Masina e calcia, ma il pallone scheggia il palo. All’11mo Zapata cerca il gol in rovesciata, ma la sfera va alle stelle. Al 13mo Morente serve Berisha, ma il tiro a giro dell’albanese non impensierisce Milinkovic Savic. Al 24mo, Ilic manda alta una punizione dal limite per il toro. Al 29mo Gaspar, di testa, manda alto. al 34mo bella azione dei giallorossi. Traversone di Rebic, Morente colpisce di testa da pochi passi, ma non riesce a inquadrare lo specchio. Al 37mo Krstovic riceve palla, protegge, si gira e tira, ma anche questa volta sfiora il palo.

Il secondo tempo

La ripresa si apre un cambio nelle file giallorosse, fuori Pierret, ammonito e apparso un po’ nervoso e dentro Coulibaly.

Al 50mo Morente, raccoglie il cross di Gallo, ma il tiro, da posizione favorevole va fuori. Al 62mo Guilbert da fuori non inquadra lo specchio. Al 63mo seconda sostituzione per i salentini, fuori Rebic, ancora a corto di ossigeno e dentro Pierotti. Al 67mo Berisha lancia Krstovic, la punta montenegrina, riceve, si accentra e tira con il mancino, ma Milinkovic Savic compie un miracolo e devia in corner. Al 69mo l’estremo dei granata, si ripete sempre sul numero 9 giallorosso. Al 70mo altri due cambi nel Lecce, fori Berisha e Morente e dentro rispettivamente Oudin e Rafia. All’84mo Pierotti entra in area e da buona posizione ‘mastica’ troppo il tiro e sbaglia.

Poteva andare meglio, molto meglio. I giallorossi domina la sfida contro il Torino, ma forse anche a causa di poca cattiveria e di un ottimo Milinkovic Savic, che salva due volte su Krstovic, escono dallo stadio “Olimpico Grande Torino”, solo con un punto. I salentini mantengono il pallino di gioco per l’intero arco della gara, mettono alle corde i padroni di casa e non rischiano mai, concedendo poco o nulla ai granata. Sabato si torna in campo, nella partita che vedrà li vedrà opposti al Parma.