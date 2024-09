Le pagelle di Torino – Lecce. Bravo Berisha sotto-punta, Krstovic generoso e pericoloso

Un Lecce compatto, a tratti spumeggiante, fa vedere i sorci verdi al Torino di Vanoli che viene salvato dai miracoli del portiere Milinkovic Savic e dalla scarsa precisione di Krstovic ( la cronaca del match) che per il resto ha fatto una partita monumentale per spirito di sacrificio e capacità di liberarsi al tiro. Finisce 0 a 0 con I granata. I giallorossi di Gotti trovano finalmente il sotto-punta che serviva: Berisha ha svolto una bella prestazione, ha solo bisogno di continuità ma stiamo parlando di un talento indiscutibile. Rebic non difetta certo di classe, quando tocca il pallone illumina giocate interessanti; anche a lui è lecito chiedere un po’ più di concretezza sotto porta. Krstovic è generoso e pericoloso ma la porta non deve essere un bersaglio irraggiungibile. Anche Tete Morente si scrolla di dosso la timidezza dimostrata in altri frangenti e dà il suo contributo. Ramadani canta e porta la croce, Pierret era troppo nervoso. In difesa bene i centrali che neutralizzano Zapata, benissimo Guilbert. Gli ingressi dalla panchina, soprattutto Pierotti, tengono alto lo spirito di squadra.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Guilbert: 7,5

Gaspar: 7

Baschirotto: 7

Gallo: 6,5

Pierret: 5,5

dal 46′ Coulibaly: 6

Ramadani: 6,5

Tete Morente: 6,5

dal 70′ Rafia: 6

Berisha: 7

dal 70′ Oudin: 6,5

Rebic: 7

dal 61′ Pierotti: 6,5

Krstovic: 7,5