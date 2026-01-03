Al via il 2026 del Lecce, si parte dalla Juventus. Le probabili formazioni

Dopo aver chiuso il 2025 con una sconfitta contro il Como, dove, per la prima volta nel corso del Campionato, dopo essere passati in svantaggio hanno reagito, anche se non sono riusciti a trovare la marcatura, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco della “Allianz Arena”, nella sfida che li vedrà opposti alla Juventus.

La compagine bianconera, da quando sulle panchina siede Luciano Spalletti, sembra aver ingranato la marcia giusta e nelle ultime cinque partite ha conquistato quattro vittorie, la squadra salentina, invece, viaggia a corrente alternata con due successi e tre sconfitte nelle ultime cinque

Qui Juventus

L’ex tecnico della Nazionale dovrebbe schierare la difesa a tre con Kelly che potrebbe prendere il posto di Koopmeiners, in mediana spazio a Thuram e Locatelli; in attacco, confermato Yildiz la punta centrale dovrebbe essere Openda.

Qui Lecce

Mister Di Francesco, squalificato, ritrova in un sol colpo Gaspar e Banda tornati dalla Coppa d’Africa, ma si vede costretto a fare a meno di Sottil neanche convocato, in mediana dovrebbero giocare gli stessi interpreti della sfida con il Como e in attacco nuova, immeritata, possibilità per Stulic.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; Openda.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda.

Arbitro: Collu di Cagliari

Calcio d’inizio alle 18.00, diretta della partita su Dazn.