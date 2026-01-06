Nel match dell’Epifania, Lecce in campo contro la Roma. Le probabili formazioni

Dopo il pareggio immeritato contro la Juventus, gara nella quale ha subito per 98 minuti di gioco e che solo grazie al un super Falcone e a tanta, tantissima fortuna che quest’anno sembra essere – come nei precedenti tre campionati – validissima alleata, ancora poche ore e il Lecce scenderà sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida dell’Epifania che lo vedrà opposto alla Roma.

Se la compagine salentina sorride per il miracolo andato in scena sabato pomeriggio, lo stesso non si può dire della formazione capitolina, che alterna i risultati e che nell’ultima giornata l’ha vista perdere a Bergamo.

Qui Lecce

Mister Di Francesco ancora squalificato – il ricorso della società per una riduzione è stato respinto – ritrova Sottil, ma si vede costretto a fare a meno ancora di Berisha e Morente infortunati e Coulibaly impegnato in Coppa d’Africa e molto probabilmente schiererà lo stesso undici viso all’opera con i bianconeri, con il ritorno, purtroppo, di Stulic dall’inizio.

Qui Roma

Molti problemi per Gasperini che si ritrova senza difesa, dove mancheranno, insieme a N’Dicka impegnato in Coppa d’Africa anche Hermoso e Mancini squalificati. In attacco l’unica punta sarà Ferguson con alle spalle Dybala e Soulé.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson

Arbitro: Sacchi di Macerata

Calcio d’inizio alle ore 18.00. Diretta della partita su Sky e Dazn