Lecce-Roma 0-2, i capitolini si aggiudicano la sfida dell’Epifania. Ci pensano Ferguson e Dovbyk

Termina 2-0 per la Roma la sfida contro il Lecce, alla compagine capitolina bastano i gol di Ferguson e Dobvyk.

Dopo il pareggio immeritato contro la Juventus, gara nella quale ha subito per 98 minuti di gioco e che solo grazie al un super Falcone e a tanta, tantissima fortuna che quest’anno sembra essere – come nei precedenti tre campionati – validissima alleata e arma in più, questa sera il Lecce è sceso sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida dell’Epifania che lo ha visto opposto alla Roma.

Se la compagine salentina sorrideva per il miracolo andato in scena sabato pomeriggio, lo stesso non si è potuto dire per formazione capitolina, che alterna i risultati e che nell’ultima giornata l’ha vista perdere a Bergamo.

Mister Di Francesco ancora squalificato – il ricorso della società per una riduzione è stato respinto – ha ritrovato Sottil, ma si è visto costretto a fare a meno ancora di Berisha e Morente infortunati e Coulibaly impegnato in Coppa d’Africa, spazio, quindi, a qualche novità con il rientro di Danilo Veiga dall’inizio e il tridente inedito composta da Sottil, Banda e, fortunatamente, Camarda.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; Kaba, Ramadani e Maleh in mediana; Banda, Camarda e Sottil a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è al sesto con la punizione dal limite di Dybala che si infrange contro la traversa.

Roma in vantaggio

Al 14mo la formazione capitolina va in gol. Dybala riceve palla e serve Ferguson, l’attaccante britannico stoppa, controlla, tira e trafigge Falcone.

Al 16mo Pisilli manda alle stelle. al 37mo, El Shaarawy da ottima posizione manda alto, ma sulla conclusione c’è il tocco di Danilo Veiga. Al 42mo occasionissima per la Roma, Celik riceve palla, si gira e tira, il capitano giallorosso respinge di piede. Al 45mo il 30 giallorosso si distende sul tiro di Ferguson.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con una sostituzione, fuori Banda e dentro N’Dri.

Al 13mo Pierotti si divora l’occasione del pari, Camarda recupera palla e scarica per N’Dri, l’ivoriano entra in area e serve l’accorrente calciatore argentino, che solo davanti a Svilar, di piatto, manda la sfera nei pressi della bandierina. Al 16mo Dybala in spaccata manda alto. aql 21mo Svilar abbranca in presa il tiro di N’Dri. Al 24momo Cristante tira alto.

Raddoppio capitolino

Al 26mo arriva il raddoppio romanista, Corner di Dybala, batti e ribatti in area salentina, la sfera arriva a Dovbyk, che di piatto mette alle spalle di Falcone.

La Roma attende, segna il vantaggio, si accontenta, addormenta la gara e al momento giusto piazza la seconda marcatura che mette in ghiaccio la sfida. È questa la sintesi della partita andata in scena oggi al “Via del Mare”, il Lecce dal canto suo, ha provato a fare qualche giocata e a reagire ma, oltre al divario tecnico, sono stati tantissimi gli errori che, forse, hanno in qualche modo condizionato la prestazione. Domenica si torna in campo nella sfida della prima di andata contro il Parma.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 4 Gaspar, 17 Veiga, 19 Banda (1 st N’Dri) 20 Ramadani (19 st Gorter), 22 Camarda (19 st Stulic), 23 Sottil (10 st Pierotti), 25 Gallo, 44 Tiago Gabriel, 77 Kaba (29 st Helgason), 93 Maleh. A disposizione: 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 9 Štulić, 11 N’Dri, 13 Pérez, 14 Helgason, 18 Jean, 21 Kouassi, 28 Gorter, 36 Marchwiński, 50 Pierotti, 80 Kovac. Allenatore: Fabrizio Del Rosso (Di Francesco squalificato)

A.S. Roma: 99 Svilar, 4 Cristante, 11 Ferguson (15 st Dovbyk) (41 st Romano), 17 Kone, 19 Çelik, 21 Dybala (34 st Soule), 24 Ziolkowski, 43 Wesley, 61 Pisilli, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy (15 st Tsimikas). A disposizione: 32 Vasquez, 91 Zelezny, 3 Angeliño, 9 Dovbyk, 12 Tsimikas, 18 Soule, 60 Romano, 76 Mirra, 77 Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata Assistenti: Gamal Mokhtar sez. di Lecco – Alex Cavallina sez. di Parma IV Ufficiale: Paride Tremolada sez. di Monz VAR: Matteo Gariglio sez. di Pinerolo AVAR: Daniele Chiffi sez. di Padova

Marcatori: 14 pt Ferguson (R) 26 st Dovbyk (R)

Note: ammoniti 5 pt Banda (L) 28 pt Maleh (L) 41 st Gaspar (L) Cristante (R) spettatori 24.715 incasso 414.099,01 angoli 2-2 recupero 1 pt 4 st