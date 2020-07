Tutto (o quasi) in 90 minuti, Lecce col Genoa tra certezze e scommesse. Le probabili formazioni

Non ci si gioca tutto, ma quasi. Genoa-Lecce è il match da brividi della 34^ giornata di campionato: chi vince può davvero sperare nella salvezza finale; chi perde dovrà inventarsi qualcosa di straordinario per non giocarsi la Serie B nella prossima stagione.

Un punto di distanza, stesso stato d’animo, stesse incertezze, ma soprattutto stessa voglia di lottare. Reduci entrambe da una sconfitta cocente, sia Liverani che Nicola attendono il fischio d’inizio di questo pomeriggio come il momento in cui i loro ragazzi dovranno dare tutto.

I giallorossi, in particolare, sono quelli che rincorrono: la salvezza, oggi, dista solo un punto e battere l’unica diretta concorrente significherebbe ritrovare slancio, sia in classifica, sia di morale dopo la brutta prestazione di mercoledì scorso contro la Fiorentina.

Ancora una volta i salentini devono fare i conti con qualche defezione di troppo: mancano i soliti Rossettini e Deiola, ai quali si è aggiunto Calderoni. In compenso ci sono i recuperi di Falco, Meccariello e Lapadula, sebben non al top della forma.

La possibilità di poter contare su di loro, però, rappresenta un fattore non di poco conto per Liverani che nelle ultime settimane ha dovuto rinunciare troppo spesso a più di qualche pedina.

L’approccio sarà determinante e, soprattutto, sarà necessario il meno possibile. Il tecnico lo ha detto a chiare lettere ai suoi prima della partenza: “chi sbaglia ora ha poche possibilità per rimediare. Basta regalare gol agli avversari“. Errori dei quali potrebbe pentirsi Andrea Rispoli che oggi potrebbe partire dalla panchina.

Nell’undici titolare di oggi, infatti, a comporre la difesa davanti a Gabriel, oltre a Donati, Lucioni e Paz, potrebbe esserci uno tra Vera e Dell’Orco nel ruolo di terzino destro. I due si sono fatti trovare pronti nei minuti finali dell’ultima sfida e ora ambiscono ad un ruolo da protagonisti.

In mezzo al campo, invece, le sorprese saranno poche: Petriccione andrà a fare il regista, affiancato da Mancosu e Barak, mentre in avanti spazio a Saponara, Farias e Babacar, con Lapadula pronto a subentrare a gara in corso.

Per i grifoni, invece, dopo le tre sberle rimedite a Torino, devono rinunciare al solo Radovanovic: per il resto, Davide Nicola potrà contare su tutta la rosa per cercare, quantomeno, di conservare il vantaggio in classifica sulla ‘zona rossa’.

Sarà un 3-4-1-2 per i liguri che, oltre a Perin tra i pali, potrebbero scendere in campo con Goldaniga, Zapata e Masiello in difesa, Birashi, Behrami, Schöne e Barreca a centrocampo, in attacco Pinamonti e Pandev supportati da Iago Falque.

Allo stadio “Luigi Ferraris” in Marassi di Genova arbitrerà l’incontro il signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Calcio d’inizio alle ore 19.30 con diretta tv sui canali di Sky Sport.

Ieri tre anticipi: Milan extra large

Nel frattempo, la 34^ giornata è partita ieri con i primi tre anticipi. Nelle zone alte della classifica l’Atalanta non va oltre l’1-1 sul campo dell’Hellas Verona, mentre il Milan non vuole più fermarsi e in casa rifila 5 reti al Bologna. Un gol per parte, infine, nella sfida tra Cagliari e Sassuolo.

Di seguito il quadro completo della giornata:

Verona 1 – Atalanta 1

Cagliari 1 – Sassuolo 1

Milan 5 – Bologna 1

Parma-Sampdoria (oggi h. 17:15)

Brescia-Spal (oggi h. 19:30)

Fiorentina-Torino (oggi h. 19:30)

Genoa-Lecce (oggi h. 19:30)

Napoli-Udinese (oggi h. 19:30)

Roma-Inter (oggi h. 21:45)

Juventus-Lazio (dom. h. 21:45)

La classifica

Juventus 77, Inter e Atalanta* 71, Lazio 69, Roma 57, Milan* 56, Napoli 53, Sassuolo* 48, Verona* 45, Bologna* 43, Cagliari* 42, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Torino 37, Udinese 36, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.

(*una partita in più)