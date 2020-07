Lecce-Fiorentina 1-3, giallorossi “fatti viola”. Per i toscani è poco meno di un allenamento

Dopo il successo ai danni della Lazio e il pareggio in trasferta contro il Cagliari, un po’ stretto a dire il vero vista la prestazione messa in campo, questa sera i giallorossi sono tornati tra le mura amiche dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li ha visti opposti alla Fiorentina, se non una diretta concorrente alla corsa per la salvezza, quasi.

Il Lecce visto nelle ultime due partite è sembrato tonico, piuttosto in forma, rispetto alle prime apparizioni da quando si è ripreso a giocare, capace, nuovamente, di poter dire la sua contro qualsiasi compagine ed è con questo spirito che capitan Mancosu e compagni hanno affrontato la squadra viola, nella speranza che una vittoria e un eventuale passo falso del Genoa impegnato domani contro il Torino possa permettere un nuovo sorpasso in classifica nei confronti del Grifone.

In occasione della sfida con gli uomini di Iachini, mister Fabio Liverani si vede costretto a fare a meno di Calderoni, infortunatosi alla “Sardegna Arena” e si trova con solo quattro uomini a comporre il reparto arretrato. Nessun problema a centrocampo, dove, invece, può contare su tutti e infatti decide di compiere una piccola turnazione: fuori Saponara e dentro Majer dal primo minuto, con Mancosu che torna alle origini nella posizione di trequartista. In attacco, però, nonostante la convocazione Falco e Lapadula non vanno neanche in panchina e ad affiancare Babacar c’è Farias

La formazione iniziale

I giallorossi si schierano con il consueto 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali; difesa composta da Rispoli, Lucioni, Paz e Donati; Majer, Petriccione e Barak in mediana; Manocu a sostegno del duo Babacar-Farias.

Il primo tempo

La prima occasione della gara è al terzo per i giallorossi. Cross di Petriccione per Babacar e tiro di piatto della punta ex Fiorentina che termina di poco a lato. a quarto ci prova Ribery, ma anche in questo caso la sfera va fuori.

Fiorentina in gol

Al sesto arriva il vantaggio della Fiorentina. Erroraccio di Rispoli passa la palla a Duncan che si invola verso l’area e passa a Chiesa che solo davanti a Gabriel con un tiro a mezza altezza lo trafigge

Rigore e miracolo di Gabriel

Al 10mo la Fiorentina avrebbe l’occasione per raddoppiare. Cutrone prede palla, supera Gabriel che lo atterra. Per il sig. Guida è calcio di rigore, ma inspiegabilmente ammonisce solamente l’estremo difensore brasiliano invece di espellerlo come da regolamento. Sul dischetto si presenta Pulgar, ma Gabriel intuisce e para.

Al 18mo la botta dal limite di Barak viene respinta con i pugni da Terracciano. Al 22mo la botta di Farias da fuori finisce alle stelle. Al 24mo la punizione dal limite di Chiesa termina sopra il montante.

Raddoppio della Fiorentina

Al 38mo arriva il raddoppio della Viola. Donati interviene in scivolata su Cutrone al limite, ma per il direttore di gara è punizione e ammonizione per il numero 7 giallorosso. Del tiro si incarica Pulgar che di sinistro fulmina Gabrile che rimane immobile.

Cutrone fa il tris

Trascorrono solo due minuti e i toscani servono il tris. Cutrone si impossessa della palla sulla trequarti e si invola verso l’area fulminando in velocità tutti i difensori salentini, la punta ex Milan si presenta solo davanti al portiere brasiliano e lo trafigge per la terza volta.

Al 42mo Farias avrebbe l’occasione per riaprirla, ma dopo un batti e ribatti in area viola, la sfera giunge su suoi piedi, ma a porta vuota colpisce la traversa.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio per i giallorossi con Saponara che prende il posto di Farias. Al quarto il sinistro in area di Chiesa finisce fuori. Al sesto toscani vicini al poker con Lirola che solo davanti a Gabriel si lascia ipnotizzare dal portiere che respinge il tiro. Un minuto dopo il rasoterra dal limite di Saponara va fuori. Al 35mo il tiro da fuori di Barak viene rimpallato da un difensore avversario. Al 41mo la punizione dal limite di Vlaovic termina di pochissimo fuori. Al 49mo il tiro di esterno di Saponara finisce fuori.

Shakov per il tabellino

Al 43mo arriva il gol dei giallorossi. Vera entra in area e serve Rasoterra Shakov che solo davanti a Terracciano, con un tiro di piatto deposita in rete.

Sinceramente si sperava in una prestazione differente, molto differente, ma i giallorossi hanno deciso di tornare all’antico e sono stati letteralmente “fatti viola” dalla Fiorentina che ha profuso lo stesso impegno di un allenamento blando (leggi QUI le pagelle). Adesso non resta che sperare in una vittoria del Torino ai danni del Genoa. In caso di vittoria del rossoblu genovesi le speranze di rimanere in A si ridurrebbero veramente a un lumicino flebile flebile. Domenica c’è lo scontro diretto con i Grifoni.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 4 Petriccione (20 st Tachtsidis), 5 Lucioni, 6 Paz (20 st Dell’Orco), 7 Donati, 8 Mancosu (C), 17 Farias (1 st Saponara), 29 Rispoli, 30 Babacar (26 Shakov), 37 Majer (26 st Vera), 72 Barak. A disp: 22 Vigorito, 40 Sava, 2 Radicchio, 3 Vera, 11 Shakhov, 15 Monterisi, 18 Saponara, 31 Colella, 34 Maselli, 35 Rimoli, 39 Dell’Orco, 77 Tachtsidis. Allenatore: F. Liverani

A.C. Fiorentina: 1 Terracciano, 4 Milenkovic, 7 Ribery (37 st Agudelo), 18 Ghezzal, 20 Pezzella (C) (1 st Ceccherini), 22 Caceres, 25 Chiesa (20 Venuti), 21 Lirola, 63 Cutrone (20 St Vlahovic), 78 Pulgar, 88 Duncan (25 st Castrovilli). A disp: 33 Brancolini, 3 Igor, 5 Baldelj, 8 Castrovilli, 9 Kouame, 11 Sottil, 17 Ceccherini, 19 Agudelo, 21 Lirola, 23 Venuti, 28 Vlahovic, 93 Terzic. Allenatore: G. Iachini

Arbitro: Marco Guida sez. Torre Annunziata; Assistenti: Salvatore Longo sez. Paola – Valerio Colarossi sez. Roma 2; IV Ufficiale: Antonio Di Martino sez. Teramo; VAR: Federico La Penna sez. Roma 1; AVAR: Stefano Del Giovane sez. Albano Laziale

Marcatori: 6 pt Chiesa (F) 38 pt Pulgar (F) 42 pt Cutrone (F) 44 st Shokov (L)

Note: ammoniti 10 pt Gabriel (L) 22 pt Majer (L) 27 pt Ghezzal 36 pt Donati (L) recupero 2 pt 4 st angoli 6-5 per il Lecce