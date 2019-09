Lecce, Dell’Orco non fa drammi: “Dare il massimo negli allenamenti. Abbiamo grandi margini di miglioramento”

Dopo i due giorni di riposo concessi, ieri il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno in campionato contro il Torino. La sosta per gli impegni delle Nazionali permetterà a mister Liverani di lavorare non solo sulla parte tattica, ma anche sulla coesione di un collettivo che, dopo l’ultimo KO casalingo contro il Verona, è apparso davvero carente.

I 15 giorni a disposizione, in tal senso, saranno utili anche per inserire nel gruppo gli ultimi arrivati dal calciomercato: ieri, infatti, è stata la giornata di Khouma Babacar, al suo primo allenamento in giallorosso. L’ex Sassuolo si è allenato regolarmente con il resto dei compagni, a differenza di Giannelli Imbula che, insieme a Meccariello, Fiamozzi e Lo Faso, hanno seguito un percorso differenziato. Assenti Benzar, Majer e Dubickas, impegnati con le rispettive Nazionali.

Per la giornata odierna Fabio Liverani ha ordinato una doppia seduta ad Acaya e, tra un allenamento e l’altro, a fare il punto è stato Cristian Dell’Orco.

“Sono contento di aver fatto l’esordio dal primo minuto con la maglia del Lecce domenica scorsa, purtroppo, però, non è andata bene”, ha affermato il calciatore.

“Non dobbiamo fare drammi per questa sconfitta, ma continuare a lavorare. Il Verona ha avuto un approccio aggressivo nel primo tempo, poi nel secondo sono calati ma sono riusciti a trovare il gol. Soprattutto per noi nuovi ci vuole un po’ di tempo per mettere in pratica quello che ci chiede il mister e sfrutteremo al massimo queste due settimane proprio in questo senso”.

Il difensore classe ’94 domenica scorsa ha disputato la sua prima gara da titolare in giallorosso, dopo aver debuttato in Coppa Italia contro la Salernitana nel finale di match. Impiegato come terzino sinistro, Dell’Orco però è un elemento duttile che potrebbe tornare utile anche per il cuore della difesa.

“A livello personale devo riprendere la condizione in quanto venivo dal ritiro come fuori rosa. Come squadra abbiamo ampi margini di miglioramento, dobbiamo metterci il massimo in ogni allenamento”.