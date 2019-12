Sinisa ti aspettiamo: il “Via del Mare” pronto ad applaudire il ‘Sergente di Ferro’

Lo aspettavamo a Lecce e lui questo pomeriggio ci sarà. Al “Via del Mare”, dove il Lecce alle ore 15 affronterà il Bologna in un match di capitale importanza per i giallorossi, uno degli osservati speciali più attesi sarà senza dubbio Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico dei rossoblu, a cui ad inizio stagione era stata diagnosticata la leucemia, ha da poco concluso il secondo ciclo di chemioterapia e questo pomeriggio, salvo imprevisti, guiderà i suoi ragazzi contro i salentini di Fabio Liverani.

Al di là dell’aspetto agonistico, anche i tifosi del Lecce si auguravano di vedere Sinisa al suo posto in questa giornata. Dopo la notizia della sua malattia, infatti, anche i leccesi si erano stretti in solidarietà attorno al “Sergente di Ferro” che, in questi lunghi mesi, con il suo piglio, la sua caparbietà e la sua forza, ha affrontato da vero uomo la leucemia.

Ora che la situazione si sta, lentamente, stabilizzando, Sinisa Mihajlovic non vuole mancare nemmeno alla gara dei suoi ragazzi in Salento. Tanto che per giungere a Lecce, il tecnico serbo ha affrontato una vera e propria Odissea.

Pochi giorni fa, infatti,Sinisa è partito da Bologna alla volta della Serbia per un saluto alla famiglia; poche ore nella sua madrepatria e poi il volo di ritorno in Italia, atterrato a Roma, per poi spostarsi in auto dalla Capitale fino a Brindisi. Qui, all’aeroporto, mister Mihajlovic è stato accolto da una parte dello staff del Bologna che lo ha poi accompagnato a Lecce dai suoi giocatori.

Vigilia movimentata, insomma, per lui che adesso, per sedere in panchina questo pomeriggio, deve solo valutare le condizioni climatiche che si prospettano comunque rigide. Ma a Sinisa Mihajlovic non spaventa proprio nulla!