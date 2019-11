Lecce, il capitano detta la linea: “Cagliari stellare ma non firmo per il pareggio”

Si avvicina a gran velocità il ritorno in campo per il Lecce. Dopo la pausa per le Nazionali, i giallorossi saranno chiamati nel posticipo di domenica sera a riscattare la sconfitta contro la Lazio, ricevendo tra le mura amiche del “Via del Mare” il Cagliari delle meraviglie di mister Maran.

Lapadula&Co. sono ancora a caccia del primo successo casalingo in campionato, ma ottenerlo contro i sardi – che attraversano uno stato di forma invidiabile come testimonia il terzo posto in classifica – è compito davvero arduo.

E non sarà un appuntamento come gli altri per il capitano Marco Mancosu. Il terzino giallorosso, infatti, è uno dei tanti ex di turno, ma lui specialmente vivrà un vero vortice di emozioni: nato a Cagliari, Mancosu non ha mai nascosto l’attaccamento alla maglia della sua città, maglia con la quale è cresciuto e ha esordito in Serie A nella stagione 2006/2007 conto l’Ascoli. Un battesimo memorabile, festeggiato anche con gol il primo gol in A.

In totale per lui 11 presente in rossoblu, poi la tentazione durante le ultime sessioni di calciomercato: il Cagliari ci ha provato, ma ha vinto la voglia di Marco di essere ancora tra i protagonisti assoluti del Lecce.

“Fino a qualche anno fa per me pensare di incontrare in campionato il Cagliari era impensabile, ora è un sogno che si avvera. Non sono nelle migliori condizioni fisiche, speriamo di superare fino a domenica un piccolo acciacco muscolare che ho”, ha affermato in sala stampa questo pomeriggio il pilastro dello spogliatoio giallorosso.

“Per me il nostro prossimo avversario è una squadra stellare, in pochi si possono permettere un centrocampo così e per di più sono in un momento di grazia.

“Io non firmerei in partenza per un pareggio, non lo farei contro nessun avversario perché non si sa mai. L’Importante è scendere sempre in campo con la voglia di migliorare in ogni cosa.

Ora siamo diventati una squadra, prima magari poggiavamo più su episodi. Attraverso le prestazioni arrivano i punti. L’incontro di ieri a Roma con gli arbitri? Rizzoli mi è sembrato molto preparato ed ha apprezzato il modo in cui si è posto il nostro presidente”.

Le ultime e i biglietti

Intanto, nella giornata di ieri la squadra ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina presso l’Acaya Golf Resort & SPA. Erano ancora assenti i nazionali Imbula e Majer, che però hanno fatto ritorno in sede nella serata di ieri.

Hanno continuato a seguire un programma di lavoro personalizzato Falco, Farias, Tabanelli, ai quali si sono aggiunti lo stesso Mancosu e Biagio Meccariello. Per oggi è in programma un doppio allenamento, a porte chiuse, sempre ad Acaya.

Sono, infine, già in vendita i biglietti per assistere al match contro i rossoblu. Di seguito i prezzi: