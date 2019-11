Maltempo, Lecce-Cagliari si gioca, ma con alcuni varchi chiusi. Cancelli aperti dalle 18.15

Al momento nessun rischio rinvio, ma non mancano le misure-sicurezza. Lecce-Cagliari è, in queste ore, sotto la lente di ingrandimento delle autorità militari e federali che, minuto dopo minuto, stanno monitorano la situazione maltempo.

Da qualche minuto, infatti, la pioggia che nelle prime ore del mattino si è riversata sul “Via del Mare” sta concedendo il bis, dopo che le ore centrali della giornata erano trascorse tutto sommato tranquille.

Ma dalle ore 16 in poi, proprio come aveva preannunciato l’allerta della Protezione Civile, operativa presso il Centro Coordinamento dei Soccorsi, ubicato in Prefettura, il vento di scirocco proveniente da sud-est ha iniziato a soffiare con maggiore potenza.

In molti sono a caccia di informazioni utili per capire se e quando la partita, valida per la tredicesima giornata di campionato, si giocherà. Al momento nessun rischio rinvio: il calcio d’inizio sarà dato regolarmente alle ore 20.45, salvo diverse indicazioni che nelle ore immediatamente precedenti al match potrebbero cambiare ogni decisione.

Intanto, qualche misura di sicurezza è già stata presa: nella riunione tecnica, gli organi di sicurezza riunitisi all’ora di pranzo, hanno deciso mantenere chiusa l’area parcheggio antistante ingresso “Tribuna Centrale” riservata ai veicoli autorizzati 3 e 4 anello per rischio di caduta delle alberature.

Chi è in possesso di regolare pass, potrà invece parcheggiare nella zona tra viale Giovanni Paolo II e le biglietterie (accessibili solo da tale viale).

Non solo: gli ingressi n. 1, 3, 13 e 14 resteranno chiusi, mentre il primo anello lato Ovest sarà interdetto ai pedoni che saranno convogliati ai varchi di pre filtraggio limitrofi su indicazione del personale steward. Anticipata anche l’apertura dei cancelli: si potrà accedere allo stadio già a partire dalle ore 18.15. Muniti di k-way e ombrellino.

Nel dettaglio

La Polizia Locale di Lecce invita i tifosi a raggiungere lo stadio in anticipo per evitare code e ad utilizzare il servizio di trasporto pubblico urbano della linea SGM “ALLO STADIO CON IL BUS”, con frequenza 10 min. attivo dalle ore 17,45.

Per consentire il transito dei mezzi di trasporto S.G.M. viale della Libertà inibito alla circolazione veicolare a partire dalla rotatoria di piazza Palio fino alla rotatoria di innesto con via Carlo Leo nei due sensi di marcia, ivi compresi i tratti di strada sfocianti sulla stessa:

• viale della Libertà, da piazza Palio a via Leo;

• viale della Libertà, da via Leo a piazza Palio;

• via Frosinone, da via Brescia al viale della Libertà;

• via Verona, da via N. Macchiavelli al viale della Libertà;

• via Venezia, da via N. Macchiavelli al viale della Libertà;

• via N. Macchiavelli in uscita sul viale della Libertà.

– Viale Giovanni Paolo II direzione STADIO CHIUSO altezza rotatoria;

– Viale Giovanni Paolo II percorribile per chi proviene da S.P. 364 San Cataldo-Lecce esclusivamente lungo la carreggiata in direzione centro città, con possibilità di libero accesso nel parcheggio di Piazzale Rozzi – Tribuna Est e lungo la stessa carreggiata.

Uscite Tangenziale Est consigliate:

– 8A “MERCATO ORTOFRUTTICOLO” per chi proviene da Maglie/Gallipoli;

– 7A “STADIO”, per chi proviene da Brindisi.

PARCHEGGIO in Piazzale ATTILIO ADAMO lato Ovest riservato agli autorizzati CHIUSO negli anelli 3 e 4.

PARCHEGGIO in Piazzale ROZZI:

– area sosta di 400 posti libera;

– area sosta di 104 posti, riservata ai titolari di CUDE;

– area sosta di 100 posti, riservata agli abbonati over80.

Il settore riservato ai tifosi “Diversamente Abili” è ubicato in Tribuna Est – ingresso Porta 8.

Consigliato l’utilizzo delle aree di parcheggio di via Bari, viale Roma, piazza Madre Teresa di Calcutta, Piazza Napoli e Piazza Modena.