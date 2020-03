Liverani tra ricordi e speranze: “presto fuori da questo tunnel. Il mio futuro? Dove si cresce, anche a Lecce”

La sala di comando si è spostata dalla stanzetta dell’Acaya Golf Club, a suo salone di casa, dove però tutto resta sotto stretta osservazione. Fabio Liverani torna a parlare sui canali ufficiali dell’US Lecce, concedendosi in una diretta Instagram, social network su cui è appena sbarcato e che sta conoscendo proprio in queste settimane di quarantena.

Il tecnico del Lecce fa il punto in casa giallorossa in una inedita situazione di smart working: tutti distanti, ognuno nella propria abitazione, ma sempre vicini, in un modo o nell’altro.

“Non è certamente un buon momento – commenta in apertura il tecnico romano – sotto tutti i punti di vista. Lo vivo come stanno facendo tutti: a casa, con la mia famiglia. La difficoltà più grande sta proprio in una perduta quotidianità e, ovviamente, nel lavoro completamente stravolto.

Mi manca il contatto diretto con i ragazzi: rimaniamo sempre tutti in collegamento, ma non può essere certamente la stessa cosa. All’orizzonte non ci sono partite, non ci sono obiettivi immediati, e questo incide molto sul lavoro”.

L’album dei ricordi

Dario Sanghez, il conduttore della diretta, lo sottopone poi ad un divertente quiz fotografico dal retrogusto amarcord. Una carrellata di scatti in cui è stata ripercorsa l’avventura di Liverani in Salento.

La prima foto è quella del debutto, a Catanzaro in Lega Pro: settembre 2017. “Era l’esordio, sotto tutti i punti di vista. In quella partita l’obiettivo era fare subito bella figura e mi è rimasto in mente il gol di Lepore e l’ingresso dei tifosi”.

Alla fine di quel campionato, iniziato in affanno, ma concluso con il ritorno, dopo sei lunghi anni, in B. “Lecce-Paganese – confessa – è stata la partita in cui è stato dato tolto il tappo alle emozioni di una stagione intera.

Anche io ero emozionato al triplice fischio finale perché anche un allenatore professionista è pur sempre un uomo, con tutti i suoi sentimenti. Quella gara ha dato il via alla ritrovata dignità sportiva a questa piazza. Il segreto di quel successo? E’ sempre stato il gruppo, leale, sincero e compatto. E’ normale che in uno spogliatoio ci sono anche momenti di scontro, ma la capacità degli uomini veri sta poi nei ricompattarsi”.

Un anno dopo, stesse scene di giubilo. Il Lecce si piazza sorprendentemente al secondo posto in Serie B e, dopo un solo anno tra i cadetti, ritornando la tanto attesa Serie A.

“In Lecce-Spezia l’abbraccio con mio figlio Mattia è uno scatto ancora mi emoziona molto. Chi fa il nostro lavoro purtroppo toglie tanto tempo alla famiglia e ai propri figli. Sono felice perché anche lui ha voluto seguire questa passione, gioca a centrocampo come me, e da parte mia provo a trasmettere lui gli stessi insegnamenti che mi ha passato mia madre”.

E’ tutto vero, il Lecce era ritornato tra le grandi del calcio italiano. “Lecce-Salernitana è stata la partita che ha dato il via alla nuova stagione dove, per la prima volta dopo tanti anni, il Lecce arrivava con i favori del pronostico. Quella è stata una sorta di rinascita: c’era l’entusiasmo della ritrovata Serie A, il riscatto del neo acquisto Lapadula, e la forza della gente – prosegue Fabio Liverani.

Poi c’è stato il debutto a “San Siro”, contro l’Inter: il risultato ci ha fatto capire subito dove eravamo tornati, ma fin dalla prima partita abbiamo compreso che in questa Serie A il Lecce poteva starci veramente, e non come mera comparsa. Quella sensazione poi si è concretizzata a Torino, con la prima vittoria in campionato. Nel girone di ritorno, specialmente, stavamo dimostrando di poter davvero dire la nostra e la vittoria di Napoli è stata tra le iniezioni di fiducia più grandi”.

Difficile ad oggi ipotizzare quando le squadre potranno tornare in campo: il Lecce ha sospeso i suoi allenamenti fino a data da destinarsi, ma l’incertezza sul futuro è tanta, così come la paura di mettere la parola fine a questa stagione.

“Se e quando si riprenderà bisogna rimettersi sotto con un lavoro duro, ma questo varrà per tutte le squadre. Dovremmo essere bravi a fare meno danni possibili, ma questo ce lo dirà solo il risultato finale.

Il mio futuro? A chi mi augura una grande carriera, lo ringrazio. Ma questo non è un assillo: chiunque aspira a migliorare, a qualcosa di più, che potrebbe coincidere anche con una permanenza a Lecce. Ma oggi il vero futuro a cui pensare è quello legato all’emergenza che stiamo vivendo: il mio obiettivo, ora, è vedere quanto prima la luce in fondo a questo tunnel. Qui deve esserci comunque la consapevolezza che c’è una società sana con un gruppo dirigenziale che lavora sodo”.