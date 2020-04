Il cuore di Deiola tra Salento e Sardegna: “ho donato ad entrambe. Salvezza del Lecce? Solo senza paure”

Festività pasquali in casa per tutti, anche per Alessandro Deiola. Il centrocampista del Lecce è intervenuto questo pomeriggio sui canali ufficiali del club giallorosso, spiegando come sta trascorrendo le giornate della distanza, tra allenamenti, prospettive future e piccoli bilanci.

“Sto bene, per fortuna – spiega subito. Ho vissuto le prime settimane con particolare ansia, come un po’ tutti. ma ora va meglio. Sono anche io in casa, a Lecce, con mia moglie e mia figlia, aspettando la ripresa del campionato. Mi alzo presto la mattina e preparo la colazione pet tutta la famiglia: mi alleno nel pomeriggio, seguendo le indicazioni dello staff tecnico. Per il resto tanto tempo dedicato alla mia bimba e, il più possibile, dieta ferrea”.

E poi la solidarietà. “In questo momento è fondamentale rispettare chi sta combattendo in prima linea questo virus: così, oltre che ad osservare tutte le regole, come squadra abbiamo deciso di donare tre respiratori all’ospedale “Vito Fazzi”. Personalmente poi ho fatto altre donazioni, sia per la Puglia, sia per la mia Sardegna”.

Lui, sardo doc, è arrivato nel mercato di gennaio proprio dal Cagliari. E’ giunto nel momento in cui la mediana salentina soffriva di più, palesando un calo preoccupante: al suo arrivo, quindi, si è imposto immediatamente, andandosi a prendere una maglia da titolare nella prima gara utile (a Parma), non lasciandola più per le successive sette partite.

In pratica, da quando è arrivato, Liverani lo ha sempre schierato, dal 1′: in lui il Lecce ha trovato la duttilità che mancava in mezzo, tra regia e mezzala. Sempre nel vivo del gioco, Deiola ha trovato il primo anche il primo gol in stagione contro il Torino, dando così il via al trittico di vittorie consecutive contro i granata, Napoli e Spal.

“La gara contro il Torino, prima vittoria casalinga con tanto di gol, resta quella che mi ha entusiasmato di più – confessa. Anche la vittoria di Napoli resta tra le gare che mi hanno dato maggiore soddisfazione. Da subito mi sono messo a disposizione del mister e faccio tutto ciò che mi chiede. Sono un centrocampista puro, ma mi trovo benissimo in ogni zona della mediana. Il modulo? In questo Lecce mi trovo benissimo.

Mi manca tanto allenarmi con i miei compagni e scendere in campo ogni domenica. Spero davvero di poter tornare tutti quanto prima a divertirci. Il Lecce ha dimostrato di poter giocare a viso aperto contro tutti: è questa la nostra forza. Dovremmo continuare così, senza paura di nessuno”, conclude Deiola.