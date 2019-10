Lecce, testa solo alla Juventus. Zampino Farias: “Sabato compito duro, ma sarà un grande spettacolo”

E’ ripresa nella giornata di ieri la preparazione del Lecce in quel di Acaya. Il pareggio strappato in pieno recupero domenica sera sul campo del Milan ha regalato a tutti sorrisi e buon umore (il regalo ricevuto dal man-of-the-match Calderoni ne è la testimonianza). Il buon umore servirà tanto in questi giorni che separano i giallorossi dell’ennesima sfida proibitiva, quella contro i i campioni d’Italia della Juventus.

Per Liverani (che è stato squalificato per un turno, al suo posto in panchina sabato pomeriggio ci sarà il vice Manuel Coppola), le buone notizie sono arrivate anche da Imbula che è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre Meccariello ha seguito un programma di lavoro differenziato.

A fare il punto della situazione dopo il punto conquistato a San Siro è stato stamane Diego Farias. L’attaccante brasiliano, subentrato ad inizio secondo tempo, è stato uno dei protagonisti assoluti dell’impresa milanese dei giallorossi. Con il suo ingresso al posto di Falco, infatti, i salentini hanno dimostrato più dinamicità e imprevedibilità.

Il suo zampino è stato fondamentale sopratutto in occasione del gol capitalizzato da Babacar: suo il cross che portato al fallo di mano di Conti. Nelle sue quattro presenze in campionato, Farias è risultato determinate anche nella vittoria sul campo del Torino (suo il primo gol): insomma, quando c’è, Don Diego lascia il segno.

“La concorrenza nel reparto avanzato è una cosa positiva, ti aiuta a rendere al massimo ogni giorno in allenamento per cercare di conquistare il posto in campo.

A Milano domenica scorsa la differenza, secondo me, tra primo e secondo tempo è stata nel fatto che nella seconda frazione abbiamo giocato maggiormente la palla e questo ti consente di fare la tua partita.

Al Via del Mare ancora non siamo riusciti a conquistare punti e speriamo di riuscirci sabato contro la Juve, anche se sappiamo che ci aspetta un compito molto duro.

Purtroppo in panchina mancherà mister Liverani, che ci carica tanto e ci aiuta e la sua assenza si farà sentire. Tutto esaurito sabato? Sarà bello, anche se i nostri tifosi sono sempre con noi, sarà un grande spettacolo”.