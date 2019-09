Lecce, polemica caro-prezzi per la gara contro il Napoli. Ma i bigiletti sono già andati a ruba

Non si placa la polemica che negli ultimi giorni sta tenendo banco sull’asse Lecce-Napoli. L’innalzamento dei prezzi di biglietti deciso dalla società giallorrossa in occasione delle partite di cartello contro le big della Serie A – sebbene ampiamente preannunciata in estate – sta facendo ancora discutere.

Da una parte una fetta di favorevoli alle politica della dirigenza di Via Costadura: si tratta per lo più di abbonati, fedelissimi o meno, che fin da luglio hanno deciso di scommettere sulla squadra di Liverani con un affetto incondizionato. Dall’altra ci sono i contrari, che sono quasi tutti tifosi che – per i motivi più disparati – non hanno sottoscritto l’abbonamento decidendo, di volta in volta, se e quando assistere a un match al “Via del Mare”.

I 50 euro come prezzo di partenza in Curva (via via a salire nei restanti settori disponibili) per assistere alla sfida contro gli azzurri di Carletto Ancelotti hanno acceso il dibattito social, ma ad oggi – ad una settimana esatta dalla partita, trovare un biglietto è impresa assai difficile.

Sui circuiti online di vivaticket, infatti, non risultano al momento tagliandi disponibili: posti per le curve, tribuna est e centrale inferiore (unici settori disponibili, il resto è sold-out già dalla campagna abbonamenti) non sono in vendita. O meglio, online non tutti già esauriti.

Come a dire: ok la polemica, ma poi Lecce-Napoli non se la vuole perdere nessuno.

L’unico settore al momento disponibile su vivaticket.it è quello riservato agli ospiti. Tra le polemiche tutte salentine sul caro-biglietti, nelle ultime ore si è unita anche la protesta partenopea, capeggiata soprattutto dall’ex calciatore azzurro Bruscolotti. Il capitano del primo scudetto del Napoli non ha gradito la cifra di 50 euro per acquistare un biglietto per il Settore Ospiti, augurandosi – senza troppi giri di parole – una pronta retrocessione del Lecce.

C’è curiosità, a questo punto, nel vedere quanti tifosi campani raggiungeranno il Salento il prossimo 22 settembre. Di certo al momento c’è il calore giallorosso del “Via del Mare”, ancora una volta verso il tutto esaurito.