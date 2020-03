Lecce, allenamenti posticipati di un’altra settimana. A patto che…

Doveva essere la giornata della ripresa degli allenamenti per il Lecce, ma non sarà così. Come prevedibile, la società, d’intesa con lo staff sanitario e con lo staff tecnico, ha deciso di fissare la data di ripresa degli allenamenti per lunedì prossimo, 23 marzo.

Una decisione facilmente preventivabile dal momento che i casi di contagio da coronovirus sono in aumento in tutta Italia e al Sud potrebbero raggiungere il picco proprio in questi giorni. Proprio per questo, i giallorossi hanno ricevuto la comunicazione di restare in casa un’altra settimana: si tenterà di riprendere le sedute di lavoro tra 7 giorni, “a condizione che la situazione sanitaria, a quella data, sia tale da garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della salute dei tesserati e dei collaboratori della prima squadra“, si legge in una nota stampa.

Ad ogni modo la condizione fisica e lo stato di salute dei calciatori continueranno ad essere monitorate giornalmente ed a distanza dallo staff tecnico e da quello medico.

La ripresa del campionato, come noto, è fissata per il 4 aprile prossimo, ma verosimilmente nei prossimi giorni, anche per via delle tante squadre che sono già alle prese con i primi casi di positività, verrà comunicato un altro, significativo, slittamento.