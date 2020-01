Lecce, abbondanza solo in attacco. Udinese col 3-5-2: le probabili formazioni

(grafica by Stefano Monteduro) 3 punti le dividono, ma l’obiettivo è comune ad entrambe: mettere in saccoccia punti pesanti per la salvezza. In Lecce-Udinese il giorno dell’Epifania regala in Serie A uno scontro diretto di fondamentale importanza per entrambe le formazioni chiamate, per differenti motivi, a invertire una loro pericolosa tendenza.

L’Udinese, infatti, fatica parecchio lontano dal Friuli, dove ha raccolto appena 4 dei 18 punti totali in classifica, mentre il Lecce è ancora a digiuno di vittorie davanti al pubblico amico del “Via del Mare”. Per Liverani e Gotti, quindi, la sfida di questo pomeriggio sarà un crocevia importante che potrebbe rappresentare tanto in questo avvio di seconda parte di campionato.

Così, mentre il calciomercato inizia ad surriscaldare animi ed emozioni, Lecce e Udinese sono chiamati a una sorta di impresa.

Per i giallorossi, reduci da due sconfitte consecutive contro Brescia e Bologna, le scelte saranno pressoché obbligate: con Calderoni squalificato e Majer indisponibile, l’unica novità potrebbe essere rappresentata dal debutto di Giulio Donati.

Il terzino destro potrebbe soffiare il posto a Rispoli, con Dell’Orco chiamato a sostituire Calderoni lungo l’out mancino; nel cuore della difesa, invece, agiranno davanti a Gabriel Lucioni e Rossettini. Anche in mezzo le scelte per il tecnico romano sono obbligate. Difficile trovare alternative al tris composto da Tachtsidis, Petriccione e Tabanelli, con Mancosu in vantaggio sulla trequarti.

L’abbondanza, al contrario, è tutta in attacco. In cinque si giocano due posti, ma Lapadula pare favorito su tutti, affiancato da uno tra Farias e Babacar. Non da escludere l’ipotesi di Farias trequartista, con Mancosu arrestato sulla linea dei tre.

Nell’Udinese, invece, Luca Gotti deve rinunciare solamente a Samir, ma verosimilmente continuerà ad affidarsi al suo 3-5-2 con Musso trai pali, De Maio, Ekong e Nuytinck in difesa, centrocampo folto con Stryger Larsen, Fofana, De Paul e Sema, mentre in avanti Okaka è certo di una maglia, al suo fianco Lasagna favorito su Pussetto.

Allo stadio “Via del Mare” arbitrerà il signor Antonio Giua della Sezione di Olbia: calcio d’inizio alle ore 18.

Gli anticipi

Intanto, la 18^ giornata di campionato si è già aperta ieri con ben quattro anticipi. Tanti gli scontri a cui il Lecce ha guardato con particolare interesse di classifica. Da segnalare, su tutte, le sconfitte di Brescia (1-2 contro la Lazio) e Spal (0-2 in favore del Verona).

Resta alle spalle del Lecce anche il Genoa che però batte il Sassuolo e si rilancia. 2-1 per i rossoblu ma che apre un folto fronte di polemiche, anche dal Salento con le dure parole del Presidente Sticchi Damiani.

In serata, infine, clamoroso successo del Torino contro la Roma: una doppietta di Belotti permette ai granata di sbancare l’Olimpico, tornando così al successo dopo due turni.

Di seguito il programma completo con il resto della giornata:

Brescia 1 – Lazio 2

Spal 0 – Verona 2

Genoa 2 – Sassuolo 1

Roma 0 – Torino 2

Bologna-Fiorentina (h. 12.30)

Atalanta-Parma (h. 15.00)

Juventus-Cagliari (h. 15.00)

Milan-Sampdoria (h. 15.00)

Lecce-Udinese (h. 18.00)

Napoli-Inter (h. 20.45).