“Forza Lecce, tutta Italia è con te”. I tifosi della Serie A ‘scelgono’ chi salvare

E d’un tratto è scoppiata la Lecce-Mania in tuta Italia. La vittoria dei giallorossi ieri sera in quel di Udine, con la contemporanea disfatta del Genoa sul campo del Sassuolo, ha riacceso l’entusiasmo per una salvezza che 24 ore fa sembrava un miraggio.

Invece adesso è tutto rimesso in gioco: ultimi 90 minuti di campionato, un punto di distanza tra liguri e salentini. In pratica, chi vince resta in Serie A. Per i giallorossi, sebbene decimati da infortuni e condizioni fisiche precarie, l’entusiasmo è riesploso all’improvviso, spinti anche dagli incoraggiamenti social ricevuti nelle ultime ore da ogni parte d’Italia.

Tifosi della Juve, della Sampdoria, della Fiorentina, dell’Udinese, dell’Atalanta e persino da Bari, sono arrivati su Facebook e Instagram decine di messaggi di stima. “Da milanista vi vogliamo in Serie A. Lecce non mollare“. Questo uno dei tanti messaggi postati.

Tra i tanti commenti c’è anche quello di un tifoso genoano che, molto schiettamente, scrive:

“sarei più contento se vi salvaste voi, noi non ci meritiamo la Serie A a differenza vostra“

Insomma, tutta Italia tifa Lecce. Anche a Verona ieri sera i tifosi dell’Hellas hanno incoraggiato i loro giocatori che domenica concluderanno un campionato strepitoso proprio sul campo del Genoa. Juric, nato e cresciuto calcisticamente nella sponda rossoblu di Genova, non ha nascosto pubblicamente la sua voglia di andare a fare risultato sul campo della squadra del tanto amato ed odiato Enrico Preziosi.

Come ormai noto, al Lecce servirà assolutamente vincere contro il Parma nell’ultima uscita stagionale, per poi sperare che il Genoa non faccia bottino pieno in casa contro gli scaligeri.

Gli spalti del “Via del Mare”, purtroppo, resteranno vuoti, ma lì fuori un po’ tutta Italia si vestirà di giallorosso.