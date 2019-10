Lecce-Juve, qualche intoppo tecnico, ma è già sold out! E che numeri per la sfida a “San Siro” contro il Milan

Troppo caro il prezzo del biglietto? Forse sì, ma è andato tutto già a ruba. La prevendita dei tagliandi per la partita di sabato prossimo tra Lecce e Juventus si è aperta alle ore 16 di questo pomeriggio, ma già dopo pochi minuti il sito autorizzato vivaticket.it – che ha attraverso più di qualche intoppo tecnico per sovraccarico – ha fatto registrare il sold-out.

I 60 euro per il Settore Ospiti e per la Curva Sud (Tribuna Est a 100 euro, Centrale Inferiore a 120) non hanno affatto scoraggiato le migliaia di tifosi – di fede giallorossa o bianconera, il risultato è identico – che in poco tempo hanno polverizzato i biglietti disponibili.

In molti, soprattutto da casa, hanno dovuto lottare contro il sistema di ticketing online, andato in tilt dopo pochi minuti per un eccesso di richieste. Nel frattempo, ricevitorie e tabaccherie prese d’assalto.

Sarà, quindi, un “Via del Mare” ancora una volta tutto esaurito, anche per la sfida ai Campioni d’Italia trascinati da Cristiano Ronaldo. Quello che avevamo auspicato oltre un anno fa sempre su queste colonne, insomma, è prossimo alla realtà.

Non sono mancate, naturalmente, le polemiche tutte di stampo social-network che negli ultimi giorni hanno impazzato tra Facebook e Instagram. Al centro i prezzi praticati dalla società che, sebben ampiamente annunciati, hanno lasciato di stucco di aspettava con ansia di vedere da vicino CR7 e soci al “Via del Mare”, magari a prezzo stracciato. E, giacché, anche con bibita inclusa.

Da una parte, quindi, una fetta di favorevoli alle politica della dirigenza di Via Costadura: si tratta per lo più di abbonati, fedelissimi o meno, che fin da luglio hanno deciso di scommettere sulla squadra di Liverani con un affetto incondizionato. Dall’altra ci sono i contrari, perlopiù simpatizzanti della “Vecchia Signora”, ma anche qualche tifoso dei salentini che – per i motivi più disparati – non ha sottoscritto l’abbonamento decidendo, di volta in volta, se e quando assistere a un match al “Via del Mare”.

Polemiche o meno, il dato che conta è uno solo: la prevendita è stata un successo numerico, praticamente annunciato. Qualche falla, invece, dal punto di vista tecnico.

San Siro: altra ondata giallorossa

E numeri da capogiro si stanno registrando anche per l’imminente trasferta della squadra di Liverani contro il Milan. Per la seconda gara a “San Siro” della stagione in programma domenica sera (ore 20:45), sono stati staccati circa 2.800 biglietti per il Settore Ospiti riservato ai salentini.

I tanti fuori sede, ma anche i tantissimi supporters che in queste ore stanno partendo dal Salento, non mancheranno nemmeno questa volta. Attesa c’è anche tra i sostenitori rossoneri che domenica assisteranno alla prima gara del Milan targato Stefano Pioli. Circa 50mila gli spettatori attesi in totale al “Meazza”, in un clima non propriamente roseo per i padroni di casa.

Due in differenziato, domani la rifinitura

Infine, oggi pomeriggio la squadra di Liverani ha sostenuto una singola seduta di allenamento. Hanno lavorato in differenziato Imbula e Majer, quest’ultimo per un affaticamento muscolare. Domani mattina la rifinitura a porte chiuse sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA, prima della partenza per Milano.