Parte la prevendita per Lecce-Juventus, ancora prezzi salati. Curve a 60 euro

Sarà una decisione che, come in occasione della partita contro il Napoli, farà discutere e non poco.

Si spera, però, che questa volta non ci si veda costretti ad assistere a dichiarazioni da parte di ex giocatori che augurano la retrocessione per la compagine giallorossa.

Saranno in vendita da domani i tagliandi per la sfida che vedrà opposti gli uomini di mister Fabio Liverani ai Campioni d’Italia della Juventus e, come avvenuto il giorno della prevendita per partita contro i partenopei, anche in questo caso il costo dei biglietti sarà alto, altissimo, salato.

Per poter assistere alle gesta di capitan Mancosu e compagni contro le stelle bianconere con in testa il più forte giocatore del Mondo, Cristiano Ronaldo i non abbonati dovranno sborsare la cifra 60 euro per le curve; la stessa tariffa è stata destinata al settore Distinti; la Tribuna Est costerà 100 euro; mentre, accomodarsi in Tribuna Centrale inferiore comporterà un esborso di 160 euro.

I biglietti saranno in vendita da venerdì 18 ottobre a partire dalle ore 16.00 presso i punti vendita autorizzati e tramite il circuito www.vivaticket.it,

A partire dalle ore 10.00 di sabato 26 ottobre saranno aperti i botteghini delle biglietterie di Piazzale Attilio Adamo, dove sarà possibile effettuare il “cambio utilizzatore” del titolo di accesso e la consegna degli accrediti agli operatori dell’informazione.