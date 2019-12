Lecce-Bologna 2-3, i giallorossi si svegliano tardi ma il risultato non inganni: la sconfitta ci sta tutta

Dopo la bruttissima prestazione di sabato scorso contro il Brescia, una diretta concorrente per la permanenza nel massimo torneo, dove c’è stata una notevole inversione di rotta rispetto alle prestazioni precedenti, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti al Bologna.

Nella partita, con la compagine felsinea, reduce dalla vittoria del “Dall’Ara” ai danni dell’Atalanta, mister Fabio Liverani si è visto costretto a fare a meno, insieme a Meccariello, di bomber Lapadula e Majer, ammoniti al “Rigamonti” e squalificati in quanto sotto diffida. Il tecnico romano, però, recupera capitan Mancosu e può contare anche su Lucioni e Petriccione che hanno scontato il turno di squalifica, oltre che sul nuovo acquisto Giulio Donati, inserito in rosa al posto di Benzar in partenza.

A ogni modo la compagine salentina ha giocato, nell’ultima sfida di un bellissimo 2019, con lo scopo di conquistare i tre punti e chiudere in bellezza l’annata, viste anche le sconfitte di Brescia, Fiorentina e Sampdoria, che consentirebbero di mettere in cascina punti utili all’obiettivo finale.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali; difesa composta da Rispoli; Lucioni, Rossettini e Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis e Petriccione in mediana; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco Babacar-Falco.

Il primo tempo

La prima azione degna di nota è dei giallorossi al 10mo con il cross di Rispoli sul quale babacar non ci arriva di un soffio. Trascorrono due minuti e la punta senegalese va in gol con un potente tiro che si insacca all’angolino alto a destra della porta difesa da Skoruopski, ma il sig. Abisso annulla per fuorigioco. Al 14mo il tiro di Poli dal limite viene parato senza problemi da Gabriel. Al 16mo felsinei vicini al gol. Triangolazione Floriano-Palacio, la punta argentina si presenta sola davanti all’estremo difensore brasiliano dei giallorossi, che azzecca l’uscita e evita la marcatura. Due minuti dopo salentini ancora a un passo dall’andare in svantaggio. Cross di Sansone per Palacio che, ancora una volta, da buonissima posizione, si fa parare il colpo di testa da Gabriel. Al 27mo il colpo di testa in torsione di Babacar termina fuori. Al 33mo Bologna nuovamente vicino al gol. cross di Sansone e colpo di testa di Palacio respinto con i pugni da Gabriel. Al 34mo rossoblu ancora a un passo dal vantaggio con il colpo di testa di Orsolini a porta vuota di poco alto. Al 38mo ancora un’occasione per gli emiliani. Cross di Orsolini, la palla viene intercettata in scivolata da Lucioni che rischia il più classico degli autogol. Fortunatamente Gabriel riesce a deviare. Al 39mo Tachtsidis perde palla a favore di Orsolini che prova la botta da fuori non riuscendo a inquadrare la porta. Al 42mo Bologna nuovamente vicino alla marcatura. Colpo di testa di Sansone, Gabriel riesce a respingere, sulla sfera si avventa Poli, ma l’estremo difensore brasiliano riesce con un colpo di reni a deviare in angolo.

Bologna meritatamente in vantaggio

Al 44mo arriva il meritatissimo vantaggio emiliano. Cross di Sansone, batti e ribatti in area, la palla arriva a Orsolini che di piatto mette in gol.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio nel Lecce, fuori un Tachtsidis nervoso e dentro Shakhov.

Al quarto il rasoterra dal limite di Orsolini finisce a lato.

Raddoppio servito

All’11mo arriva il raddoppio emiliano. Palacio si presenta solo davanti a Gabriel e ancora una volta il numero giallorosso gli nega il gol, la palla, dopo un batti e ribatti in area arriva sui piedi di Soriano che deposita in rete a porta vuota.

Al 14mo la girata di Shachov viene parata senza problemi da Skorupski.

Orsolini per il tris

Al 21mo arriva il terzo gol degli emiliani. Orsolini riceve palla in area e con una finta si libera di Calderoni e si presenta solo davanti a Gabriel che trafigge con un botta che si insacca sull’angolino alto.

Al 25mo i salentini vanno vicini ad accorciare le distanze. Cross di Farias, perfetto inserimento di testa di Babacar e sfera di pochissimo alta.

Trascorre un minuto e i rossoblu vanno vicinissimi al poker. Soriano si presenta solo davanti al portiere dei giallorossi che compie l’ennesimo miracolo di giornata. Al 39mo Mancosu da buona posizione spara sul portiere.

Babacar accorcia

Al 41mo i giallorossi accorciano. Calderoni prende palla, entra in area e crossa, sulla sfera si avventa Babacar che con un tiro al volo di collo pieno trafigge Skorupski.

Farias segna il secondo

Al secondo minuto di recupero arriva il secondo gol del Lecce. Farias prende palla al limite compie qualche passo e scocca un rasoterra di destro che trafigge l’estremo difensore avversario.

Dopo Natale i giallorossi anticipano anche la Befana e le vacanze. È stato un risultato bugiardo quello con cui è terminata la gara, perché solo il primo tempo sarebbe potuto finire con quattro gol di vantaggio per gli ospiti. Evidentemente anche loro erano in vena di regali… in tutto l’arco della gara, infatti, la squadra di Liverani ha prodotto pochissimo gioco e si è svegliata solo sul 3-0 quando ormai i giochi erano fatti (leggi QUI le pagelle). Il Bologna non ha rubato nulla e la sconfitta ci sta tutta. Forse la benzina è terminata, o forse, adesso, i limiti tecnici di questa formazione sono venuti alla luce, fatto sta che ancora una volta i giallorossi hanno dimenticato di scendere in campo.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 8 Mancosu (C), 10 Falco (36 st La Mantia), 13 Rossettini, 23 Tabanelli (15 st Farias), 27 Calderoni, 29 Rispoli, 30 Babacar, 77 Tachtsidis (1 st Shakov) A disp: 22 Vigorito, 93 Bleve, 2 Riccardi, 3 Vera, 7 Donati, 11 Shakhov, 17 Farias, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 32 Lo Faso, 34 Maselli, 39 Dell’Orco. Allenatore: F. Liverani

Bologna F.C.: 28 Skorupski, 4 Denswil, 5 Medel, 7 Orsolini, 10 Sansone, 13 Bani, 14 Tomiyasu, 15 Mbaye, 16 Poli (C) (31 st Schouten), 21 Soriano (41 st Svanberg), 24 Palacio. A disp: 1 Da Costa, 97 Sarr, 6 Paz, 9 Santander, 17 Skov Olsen, 22 Destro, 25 Corbo, 30 Schouten, 32 Svanberg. Allenatore: S. Mihajlovic

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Carbone-Baccini; IV Ufficiale: Baroni; Var: Pasqua; A. Var Preti

Marcatori: 44 pt 21 st Orsolini (B) st Soriano (B) 41 st Babacar (L) 54+2 st Farias (L)

Note: ammoniti 41 pt Tachtsidis (L) Medel (B) 8 st Babacar (L) 44 st Calderoni (L) spettatori 24.178 incasso 354.024,33 angoli 6-3 per il Lecce recupero 1 pt 4 st