Lecce, presentato Babacar: “Sempre a disposizione. Sposo questa causa con il cuore”

È stato il colpo last minute del mercato giallorosso, anche se a seguito di un corteggiamento lungo l’intera sessione di mercato. Khouma El Babacar è arrivato in Salento allo scopo di potenziare quel reparto arretrato che, nonostante l’ingaggio dell’ex Milan Gianluca Lapadula, ancora, nelle prime due giornate di campionato, è rimasto a secco di quelle marcature tanto necessarie per conquistare a fine stagione la permanenza nel massimo Torneo.

Il suo approccio in tal senso nella prima uscita che l’ha visto indossare la casacca giallorossa è stato positivo, visto che, è stata sua la rete che ha sbloccato il risultato nella sfida amichevole contro il Cosenza sabato scorso, ma che, purtroppo, ha evidenziato una squadra ancora a corto di preparazione.

A ogni modo si spera comunque che quello con la compagine calabrese sia solo il primo di tanti colpi che verranno messi a segno durante la stagione.

Nella mattinata di oggi, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello stadio “Via del Mare”, si è svolta la presentazione dell’attaccante senegalese, scoperta dell’ex Direttore Sportivo Pantaleo Corvino e arrivato a Lecce dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di opzione.

A fare gli onori di casa il numero uno di “Via Colonnello Costadura”, Saverio Sticchi Damiani: “Sono contento di presentare Babacar che rappresenta per noi un grandissimo sforzo. Il suo arrivo è stato fortemente voluto dal nostro direttore sportivo e dal mister e va a completare un reparto importante. È stata un’operazione lunga e complicata, ma conclusa felicemente. Abbiamo chiuso questo mercato con quasi 40 milioni di spese tra acquisizioni e stipendi. Sappiamo che per una neopromossa il primo anno di Serie A è difficilissimo e proprio per questo abbiamo deciso di aumentare il budget. Noi, come fatto in Lega Pro e Serie B, cerchiamo di fare le cose per bene e tutti uniti e compatti dobbiamo cercare di conservare un clima positivo”.

“Avevo subito detto al mio procuratore di accettare la proposta del Lecce, se non vi fosse stata l’opportunità di andare all’estero”, ha dichiarato la punta senegalese.

“Sposo questa causa con cuore e determinazione. Quanti gol quest’anno? I miei gol sono la salvezza del Lecce, poi quello che arriverà arriverà. Sono a completa disposizione del mister, darò sempre il massimo per questa maglia anche se dovessi giocare per un solo minuto”.