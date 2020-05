Lecce, i giocatori tornano al “Via del Mare” e per tutti c’è il test sierologico: tutti negativi

Il Lecce, piano piano, sto tornando a riprendersi il “Via del Mare“. Dopo il semaforo rosso per la ripresa degli allenamenti in forma individuale, i giallorossi, in piccoli gruppi, sono tornati allo stadio cittadino.

Finalmente lunghe corse sul manto verde, qualche calcio al pallone, anche se ancora non c’è una data per la ripresa della preparazione in forma collettiva e, soprattutto, non c’è un’idea chiara sulla ripresa possibile del campionato.

Nel frattempo l’U.S. Lecce, dopo aver messo a disposizione lo stadio, in data odierna ha provveduto, in via prudenziale, a sottoporre a test sierologici rapidi tutti i propri tesserati, i componenti dello staff tecnico, nonché alcuni collaboratori e dirigenti.

I predetti test, anch’essi svolti in assoluta sicurezza, hanno dato tutti esito negativo.

Un nuovo positivo a Torino

Tutto questo mentre nelle stesse ore la Serie A torna nell’incubo. Un giocatore del Torino, infatti, è risultato positivo al Covid-19 dopo i test effettuati dai giocatori prima della ripresa degli allenamenti.

A comunicarlo è stato lo stesso club granata sul proprio sito ufficiale, pur mantenendo segreto il nome del positivo.

“Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC – si legge – è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato”.

Si tratta, questo, del primo caso ufficiale in casa granata, mentre sull’altra sponda di Torino è finalmente giunta la notizia della negatività di Paulo Dybala. Il fuoriclasse della Juventus ha vissuto con la positività al virus per 45 giorni: oggi è clinicamente guarito.