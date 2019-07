Lecce, 6 gol nell’amichevole contro il Bolzano. Abbonamenti scontati per gli universitari

Altro successo per il Lecce nella terza amichevole organizzata nel corso del ritiro precampionato. Nel pomeriggio, infatti, i giallorossi si sono imposti con il punteggio di 6-0 sulla Virtus Bolzano, formazione di Serie D e avversario di caratura superiore rispetto alle altre due sfide affrontate fino ad ora da Lucioni e soci. Contro la squadra trentina, si sono messi in mostra i soliti La Mantia e Lapadula, oltre a uno scatenato Felici.

Nel primo tempo mister Fabio Liverani ha schierato Vigorito in porta, Benzar, Lucioni, Rossettini e Calderoni in difesa, Tachtsidis nel cuore del campo affiancato da Majer e Petriccione, Felici trequartista alle spalle di Lapadula e La Mantia. Al minuto 7 è baby Felici, servito da Lapadula, a sbloccare il tabellino con un bel diagonale che beffa l’estremo difensore locale. Poi da assist-man, Lapadula si trasforma in bomber siglando il 2-0. Sul finale di prima frazione è La Mantia a calare il tris.

Nella ripresa, davanti al pubblico di curiosi dello stadio di Santa Cristina si sono alternati ai ‘titolari’: Gabriel, Dumancic, Pierno, Riccardi, Meccariello, Vera Ramirez, Radicchio, Quarta, Haye, Dubickas e Falco.

Al 50’ una splendida punizione di Falco vale il poker, seguito dalla cinquina ancora di Felici. Sul finale prima gioia italiana per Vera.

Non hanno preso parte dalla partita Mancosu (ancora a Roma per accertamenti), Shakhov e i due giovani appena arrivati dal Palermo Lo Faso e Gallo.

Insomma, buon test match per il Lecce che sabato giocherà l’ultima amichevole in Trentino contro il Frosinone, avversaria praticamente di pari livello, appena retrocessa dalla Serie A.

Abbonamenti verso 15mila

Nel frattempo, prosegue a ottimo ritmo la campagna abbonamenti. Battuto il record storico di sottoscrizioni, in queste ore il dato sta per toccare quota 15mila. Numeri da capogiro che potrebbero essere incrementati ulteriormente anche grazie all’apporto accademico. E’ stata attivata, infatti, la convenzione tra Università del Salento e Unione Sportiva Lecce per la sottoscrizione di abbonamenti a tariffe agevolate.

Hanno diritto allo sconto: docenti, personale tecnico amministrativo e studenti regolarmente iscritti a UniSalento.

Potranno essere sottoscritti gli abbonamenti con la tariffa “fedeltà” per ogni ordine di posto, recandosi presso la Banca Popolare Pugliese in via XXV Luglio a Lecce. L’abbonamento è strettamente personale.

È necessario presentare:

– per gli studenti: ricevuta di regolare pagamento delle tasse universitarie;

– per il personale tecnico-amministrativo: il tesserino;

– per il personale docente: il documento di attestazione.