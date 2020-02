Lecce, l’emergenza-attacco non rientra. Liverani: “ormai è una costante. A Roma servirà sostanza”

Nulla da fare: gli infortunati delle ultime settimane non recuperano e alzano bandiera bianca. In vista della trasferta sul campo della Roma, Fabio Liverani recupera soltanto Biagio Meccariello e Andrea Rispoli, (oltre a Gabriel che resterà ancora in panchina), ma in attacco a disposizione ha il solo Lapadula.

Falco, Farias, Babacar e anche Saponara restano a casa: si spera, a questo punto, che almeno o la metà di loro possa essere arruolabile per il prossimo impegno casalingo contro l’Atalanta. Ma oggi il focus dei giallorossi è centrato tutto sul difficile impegno di domani pomeriggio allo stadio “Olimpico” dove ad attendere Mancosu&Co. ci sarà una Roma reduce da tre sconfitte consecutive e che ha stemperato lievemente la tensione in settimana con li successo di misura in Europa League.

Dal canto suo Liverani, invece, può puntare su un gruppo che, nonostante le tante defezioni, viaggia sulle ali di un entusiasmo crescete dato dalle tre vittorie consecutive che hanno permesso ai salentini di occupare il quintultimo posto in classifica, a +3 sulla zona rossa.

“Oramai sta diventando una costante la difficoltà a livello numerico nel reparto avanzato – commenta il tecnico romano. In attacco disponiamo del solo Lapadula, ma comunque in organico abbiamo giocatori con caratteristiche offensive. Dispiace per i ragazzi che sono infortunati e per tutti noi che dobbiamo fare a meno di loro”.

A questo punto è lecito ipotizzare un Lecce schierato ad ‘albero di Natale’, con due trequartisti (Mancosu e Shakhov?) alle spalle di Lapadula. Una soluzione che permetterebbe comunque ai giallorossi di mettere sostanza a centrocampo, zona in cui la Roma ha a disposizione muscoli e forza fisica

“Domani sarà una gara sicuramente difficile e impegnativa – prosegue Liverani – ma andiamo li con le nostre certezze ma anche con umiltà, per fare una partita gagliarda, di sostanza. Dovremo ripetere la prestazione di Napoli e di altre gare, difendendo quando ci sarà da farlo e cercando di fare gioco quando possibile”.

Due squadre, Lecce e Roma, che attraversano periodi di forma decisamente differenti, ma sulla carta il pronostico è notevolmente sbilanciato verso i capitolini. Fabio Liverani lo sa bene e avverte: “pensare ad una Roma stanca per l’impegno europeo sarebbe il più grave errore. Puntano ad obiettivi ambiziosi, e i loro giocatori hanno grande qualità e sono abituati a disputare tre impegni in sette giorni”.

I convocati

Sono quindi 23 i giocatori convocati dallo staff tecnico, eccoli in ordine di numerazione: 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 6 Paz 7 Donati 8 Mancosu 9 Lapadula 11 Shakhov 13 Rossettini 14 Deiola 16 Meccariello 21 Gabriel 22 Vigorito 27 Calderoni 28 Oltremarini 29 Rispoli 34 Maselli 35 Rimoli 37 Majer 39 Dell’Orco 72 Barak 77 Tachtsidis 97 Chironi.