Lunedì giallorossi a Torino. Lapadula, “Verona serva da lezione. Bisogna scendere in campo affamati”

E’ proseguita con una seduta la preparazione del Lecce in vista del ritorno in campionato fissato nel posticipo di lunedì sera sul campo del Torino. Ieri i giallorossi hanno beneficiato di una giornata di riposo, ma già da stamane il gruppo è tornato agli ordini di Fabio Liverani.

Per la sfida ai granata non saranno disponibili Meccariello, Fiamozzi, Lo Faso, Dell’Orco e Imbula, che da giorni seguono un percorso di allenamentO in differenziato. Toccherà quindi agli stessi protagonisti delle prime due giornate capovolgere le sorti di questo inizio di campionato, mai così amaro per il Lecce.

Tra questi vi è sicuramente Gianluca Lapadula. L’attaccante ex Genoa è giunto a Lecce con il carico di motivazioni, ma dopo un esordio-sprint in Coppa Italia (doppietta alla sua prima in giallorosso contro la Salernitana), hanno fatto seguito due giornate a secco in campionato. La sua mancanza sotto porto si è fatta sentire tanto sia a Milano sia contro l’Hellas e ora tocca a lui rivitalizzare il pacchetto offensivo.

“Questa settimana con la sosta del campionato ci è servita per ritrovare le energie, abbiamo lavorato molto bene come al solito e da lunedì scorso abbiamo iniziato a preparare il match con il Torino”, ha affermato la punta ex Milan.

“La sconfitta con il Verona ci deve servire da lezione ed io l’ho presa proprio in questo modo. Se non scendi in campo affamato fai fatica su tutti i campi. Il Torino fa dell’urto fisico la sua peculiarità, con un grande impatto e tenendo testa a questo aspetto poi puoi avere spazio. A livello personale mi sento molto bene fisicamente”, ha proseguito.

A completare l’attacco è arrivato nelle ultime ore di mercato Khouma Babacar: in prestito dal Sassuolo, ‘El Kuma’ si candida già ad una maglia da titolare, anche se non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Lapadula però non teme la concorrenza, anzi la valorizza: “Concorrenza in attacco? Come ho già avuto modo di dire più giocatori importanti ci sono in squadra più ci divertiamo. Al mister ho dato fin da subito la massima disponibilità ad occupare tutti i ruoli del fronte offensivo. A mio modo di vedere gli ultimi colpi di mercato sono stati veramente azzeccati e abbiamo veramente la possibilità di far bene”.

In 700 all’Olimpico

Intanto, mentre è iniziata ieri pomeriggio la vendita dei biglietti per la prossima gara casalinga contro il Napoli, prosegue a gonfie vele la prevendita per il Settore Ospite dell’Olimpico di Torino. Ad momento sono oltre 600 i tifosi giallorossi che si sono già assicurati un posto nello spicchio di stadio a loro riservato (capienza totale di circa 1.400 seggiolini). Nonostante la seconda trasferta di fila di lunedì sera, quindi, i salentini non si sono fatti scoraggiare: anche al ‘Grande Torino’ sarà ondata giallorossa.