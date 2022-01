Baroni, “Giusto l’approccio mentale ma bisognava chiudere la gara”. Risultati e classifica

“La mia preoccupazione per questa gara era l’approccio mentale, queste sono partite pericolose si ha solo da perdere, ma sono soddisfatto. Incontravamo un avversario che giocava una sfida fondamentale per tenere ancora vivo il suo campionato e l’abbiamo approcciata molto bene, è chiaro che i ragazzi, dopo il gol, hanno gestito, ma era importante ripartire con una vittoria”, è un mister Marco Baroni soddisfatto quello che si presenta in sala stampa al termine della sfida vinta dal Lecce contro il Pordenone, dopo un mese nel quale i giallorossi non hanno disputato alcuna partita, a causa dei molti rinvii dovuti all’aggravarsi, nell’ultimo periodo, della pandemia da coronavirus. Una soddisfazione, quella dell’allenatore dei salentini, dovuta non tanto alla vittoria, ma dall’atteggiamento con cui la squadra si è presentata in campo.

“Non ricordo tiri in porta da parte degli avversari, ma queste gare bisogna sempre chiuderle, perché è molto rischioso. Abbiamo sviluppato alcune buone trame di gioco, ma non siamo stati così cattivi e determinati a chiudere le azioni e queste sono situazioni in cui si poteva fare meglio.

L’unico neo oggi è stato, ripeto, il fatto di non chiudere la partita, perché basta una palla inattiva, un episodio per mandare tutto all’aria, ma i ragazzi sono stati concentrati fino all’ultimo, poi, ha esordito Faragò e sono tornati in campo Coda e Di Mariano.

“Giovedì c’è la Roma in Coppa Italia, ci teniamo molto a questo incontro e abbiamo intenzione di fare una bella figura, anche per la voglia di misurarci con una grande squadra. Naturalmente anche all’Olimpico ci sarà un po’ di turnover.

Sono molto soddisfatto per la prestazione di Olivieri, si è mosso bene, ma purtroppo il gol non è arrivato e ha colpito il palo. Lo stesso vale per Rodriguez, sono contento, era importante ripartire con una vittoria e lo abbiamo fatto con una buona prestazione e il bel gioco.

Nel nostro gioco le mezze ali devono adoperarsi per fare gol, penetrare, più loro lavorano per attaccare la porta e maggiore abbiamo l’opportunità di segnare.

Strefezza ha fatto un cross millimetro, ma le sue caratteristiche le conosciamo. Oggi, magari, non ha segnato, ma ha fatto l’assist per la marcatura, mettendo la palla lì dove sa che va messa ed è stato bravo anche Gargiulo, perché sapeva che quel pallone lo avrebbe dovuto attaccare”.

Intanto prenderà il via oggi la preparazione in vista della partita di Coppa Italia contro la Roma. La compagine salentina, si ritroverà questa mattina all’Acaya Golf Resort & Spa per un allenamento

Infine, colpo di mercato del duo Corvino-Trinchera. Questa mattina, infatti, è atterrato nel Salento e sta svolgendo le visite mediche il difensore centrale Lorenco Simic che andrà a rafforzare il reparto arretrato dopo le partenze di Bjarnason e Meccariello.

Risultati e classifica

La pandemia, intanto, continua a condizionare il campionato. Sono state tre, infatti, le gare rinviate a causa dei troppi contagi e nello specifico Cittadella-Cosenza; Parma-Crotone e Vicenza-Alessandria.

Serie B 19ma giornata: Ternana-Ascoli 2-4 (giocata venerdì); sabato 15 gennaio: Cittadella-Cosenza (rinviata), Cremonese-Como 2-0, Parma-Crotone (rinviata), Reggina-Brescia 0-2, Pisa-Frosinone 1-3. Domenica 16 gennaio: Monza-Perugia 2-2, Pordenone-Lecce 0-1, Spal-Benevento 1-1, Vicenza-Alessandra (rinviata)

Classifica

Pisa 38; Brescia 37; Benevento e Cremonese 35; Lecce* 34; Monza 32; Frosinone 31; Cittadella* e Ascoli 29; Perugia 28; Como 25; Parma* e Reggina 23; Spal 21; Alessandria 17; Cosenza* 16; Crotone* 11; Pordenone 8; Vicenza** 7

* una partita in meno, ** due partite in meno