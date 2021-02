Il ‘nuovo’ Lecce riceve l’Ascoli nell’anticipo. Ballottaggio per la fascia destra

Il nuovo Lecce, quello in versione definitiva venuto fuori dal mercato di riparazione, è pronto per la scalata finale. La seconda parte di stagione ha preso il via con il pareggio di sabato scorso sul campo del Pordenone e adesso l’imperativo è tornare a festeggiare i 3 punti tra le mura amiche del “Via del Mare”.

Nell’anticipo della ventunesima giornata di campionato, in terra salentina è attesa l’Ascoli di mister Sottil, formazione invischiata nella lotta-salvezza affamata di punti. Un avversario, quindi, da prendere con le pinze perché – proprio come spiegato da mister Corini nella conferenza della vigilia – le aspettative sono di una gara a viso aperto, tra due squadre desiderose di portare a casa il bottino pieno.

Il Lecce è reduce da una campagna acquisti oculata, senza eccessi, mirata. Sono arrivati giovani con tanta voglia di fare (come Hjulmand, Nikolov e lo stesso Yalcin), ma anche gente esperta e motivata, come il già noto Pisacane e l’ultimo acquisto Maggio. Più alternative, quindi, nel ventaglio a disposizione del tecnico giallorosso che però, anche stavolta, deve fare i conti con molte assenze. Con Adjapong ormai out per tutta la stagione, Dermaku, Listkwoski e Calderonisono gli acciaccati confermati. Accanto a loro potrebbero esserci anche i vari Rodriguez, Hjulmand e Pettinari. Senza contare che lo stesso Yalcin non è al top della condizione.

E allora, il 4-3-1-2 di Corini è pronto nuovamente a cambiare interpreti. Davanti a Gabriel, la coppia Lucioni-Pisacane verrà confermata in blocco, così come Zuta per la corsia mancina, mentre per quella destra si apre un vero e proprio ballottaggio tra Maggio, Meccariello e Paganini: solo uno di loro avrà la maglia da titolare. Nel cuore del centrocampo, invece, tornerà dalla squalifica Tachtsidis, affiancato da Henderson e Majer (difficile stavolta vedere Nikolov dal 1′), mentre per il pacchetto offensivo spazio al trio consolidato Mancosu, Stepinski, Coda.

In casa dei bianconeri l’umore è buono. La truppa di Sottil è reduce da un pari contro il Chievo e di un successo sul Brescia che hanno certamente ridato vitalità nella lotta per non retrocedere. Per i ducali sarà allora 4-3-3 con Leali tra i pali, Pucino, Brosco, Quaranta e D’Orazio in difesa, Eramo, Danzi e Saric tris in mediana, mentre Dionisi, Bajic, Bidaoui comportano il tridente offensivo.

Lecce-Ascoli sarà diretta dal signor Matteo Marchetti della sezione Ostia Lido: calcio d’inizio alle ore 21 con diretta streaming sui canali DAZN.