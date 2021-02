Calciomercato, ultime ore. Preso Yalcin il Lecce cerca il terzino

Ultimo giorno di calciomercato e, come sempre, le ultime ore saranno le più frenetiche e convulse. Il gong suonerà alle ore 20 di questa sera e per tutte le squadre è corsa agli ultimi affari.

Tra queste c’è naturalmente anche il Lecce che dopo 28 giorni di trattative cerca di limare la rosa a disposizione di mister Eugenio Corini.Essersi ridotti alle ultime ore per concludere alcuni affari non rappresenta assolutamente una debolezza per Direttore dell’Area Tecnica Corvino che, oltre a conoscere bene i tempi del mercato, deve fare anche i conti con alcune emergenze.

Difesa: a caccia di un terzino

Tra queste vi è senza dubbio quella relativa alla fascia destra. L’arrivo di Fabio Pisacane aveva dato allo spogliatoio giallorosso non solo un titolarissimo per il cuore della difesa, ma anche una valida alternativa a destra. Ma il brutto infortunio rimediato da Adjapong a Pordenone (che ha messo la parola fine alla sua stagione) costringe l’uomo-mercato del club di via Costadura a guardarsi attorno. Per la corsia destra, infatti, al momento risultano arruolabili soltanto Meccariello (che a questo punto pare proprio destinato a rimanere), Pisacane e Zuta: nessuno di loro fa il terzino destro di professione, ma sono tutti degli ‘adattabili’.

E allora è caccia aperta. Si parla di Mazzocchi del Venezia, ma il club lagunare spara alto. Al momento parti distanti, ma nell’ultimo giorno di calciomercato potrebbe succedere di tutto. C’è anche l’ipotesi Cristian Maggio: il 38enne ex Napoli ha rescisso poche ore fa con il Benevento, ma su di lui la concorrenza è davvero tanta, su tutti c’è il Bari. Occhio anche alla suggestione del figliol prodigo Checco Lepore.

Centrocampo: siamo al completo

Per la zona nevralgica del campo, invece, le operazioni sono concluse. Al momento è il reparto che ha cambiato di più grazie agli innesti di Hjulmand e Nikolov, e ulteriori novità non dovrebbero essercene, nemmeno in uscita.

Attacco: la firma di Yalcin, mentre Pettinari…

In giornata arriverà in Salento Güven Yalçın centravanti turco classe 1999 proveniente in prestito dal Besiktas: per lui visite mediche e firma sul nuovo contratto. Con lui si chiude il cerchio degli arrivi, mentre sul fronte degli addii c’è ancora lavoro da fare. Dopo la partenza di Falco, c’è quella di Dubickas che andrà in prestito al Livorno, mentre Simone Lo Faso ha rescisso il suo contratto. In uscita c’è anche Stefano Pettinari, ma il suo ingaggio è il vero ostacolo per tutti i club che lo hanno sondato. Al momento non c’è nessuna vera trattativa in fase avanzata e questo potrebbe significare permanenza in giallorosso.