Esodo giallorosso a Carpi, Tabanelli si candida per una maglia: le probabili formazioni

Ci sarà un vero e proprio tsunami giallorosso questo pomeriggio allo stadio “Cabassi” di Carpi dove, per la 14^ giornata del campionato di Serie B, il Lecce renderà visita ai biancorossi con il chiaro intento di voler continuare a stupire e a stupirsi. Nel giorno del 35esimo anniversario dalla scomparsa di Michele Lorusso e Ciro Pezzella, la comitiva di mister Fabio Liverani vuole dare continuità ai successi di Cosenza e della scorsa settimana contro la Cremonese, puntando a confermare il titolo di miglior squadra da trasferta del torneo cadetto.

Non sarà però una passeggiata per Lucioni e compagni che davanti si troveranno una squadra insabbiata nei bassifondi della classica, ma reduce dalla vittoria in trasferta a Padova e che ancora deve trovare il primo sorriso da tre punti tra le mura amiche. E allora, tanti spunti, tanti contenuti per una sfida che, storicamente, ha rappresentato solo amarezze per i salentini.

I possibili 22 in campo

Rosa al gran completo per Fabio Liverani che deve rinunciare soltanto all’infortunato Pettinari. Per il resto, ha recuperato Tabanelli che potrebbe prendere il posto del bravo Armellino, formando la linea mediana insieme a Petriccione e Scavone. In difesa, Lucioni e Meccariello sono sulla via della riconferma, affiancati da Venuti e Calderoni; Mancosu sarà a sostegno delle punte La Mantia e Palombi, ma Falco è pronto a insidiare il giovane scuola Lazio.

L’agguerrito Carpi di Castori, invece, si affiderà a un classico 4-4-2 pronto a trasformarsi in 4-1-4-1: Colombi tra i pali, in difesa Pachonik, Suagher, Poli e Buongiorno; Jelenic, Mbaye, Pasciuti e Piscitella agiranno al centro, con Concas e Arrighini pronti ad offendere.

Sugli spalti sono attesi circa 4mila spettatori, di cui duemila di fede giallorossa per un settore ospiti che trasuderà passione. A dirigere l’incontro sarà il signor Francesco Guccini della sezione di Albano Laziale: fischio d’inizio alle ore 15 con diretta streaming su DAZN.