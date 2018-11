Lecce, Venuti teme il Carpi: “La B campionato difficile. Attenzione alle squadre in basso”. Sticchi lavora alla riforma del calcio

Dopo la giornata di riposo concessa da mister Fabio Liverani, il Lecce si è ritrovato ieri pomeriggio presso la “Cittadella dello Sport” di Martignano per riprendere la preparazione in vista della trasferta di Carpi. La gara di domenica pomeriggio (ore 15) potrà segnare un nuovo punto di svolta della stagione dei giallorossi, lanciatissimi verso le zone nobili della classifica del campionato di Serie B, attualmente terzi.

Anche ieri ha lavorato in differenziato Stefano Pettinari – che alzerà bandiera bianca anche per la sfida in terra emiliana – mentre sembra essere recuperato pienamente Andrea Tabanelli. A fare il punto questa mattina, al termine della seduta odierna, ci ha pensato Lorenzo Venuti che sta per chiudere un mese di novembre davvero da incorniciare.

Per il terzino tuttofare della retroguardia giallorossa, infatti, durante il mese che sta per concludersi sono arrivati due gol, entrambi decisivi e che sono valsi i successi contro Crotone e Cosenza (bellissimo soprattutto il missile mancino da fuori area contro i silani). Dal 31 ottobre ad oggi ‘Lollo’ Venuti è sceso in campo quattro volte, sempre da titolare, sempre per 90 minuti. Segno di come il ragazzo ex Benevento stia vivendo davvero il suo miglior momento di forma.

“Domenica andremo a Carpi con spirito positivo ed entusiasmo per quello che stiamo facendo. Come ho sempre detto il campionato di serie B è difficile, motivo per cui anche chi occupa le prime posizioni in classifica può lasciare punti con squadre che stazionano nella parte bassa.

Ho rivisto in tv la gara con la Cremonese e posso dire che, a mio avviso, non abbiamo sofferto neanche nel primo tempo, frazione nella quale non ci sono state occasioni da rete particolari. Il secondo tempo è stato tra i migliori di questa stagione. Sono molto contento di come mi sta impiegando mister Liverani e grazie al gioco della squadra sono anche riuscito a mettere a segno due reti. Penso che dicembre sarà il mese decisivo per tutte le squadre, finirà il girone di andata e si tireranno le somme”, ha affermato l’esterno di difesa.

Intanto, nell’ambito del Consiglio Federale della FIGC che si è riunito lunedì scorso, sono stati costituiti dei tavoli di lavoro, composti da esperti dei vari settori per la riforma del calcio italiano. Gli ambiti operativi sono diversi e vanno dalla Governance, al Club Italia, all’Impiantistica, alla Riforma dei Campionati e Giustizia Sportiva. Nota d’orgoglio per l’US Lecce perchè il Presidente Saverio Sticchi Damiani, è stato nominato come componente del primo tavolo di lavoro riguardante la Governance, insieme all’Avv. Giancarlo Gentile in qualità di coordinatore e tra gli altri componenti il presidente della Lega B Mauro Balata, il presidente dell’Associazione Arbitri Marcello Nicchi, e il presidente dell’Associazione Allenatori Renzo Ulivieri.