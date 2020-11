Lecce, venerdì c’è il Chievo. Adjapong: “Molti gol grazie al gioco del mister. A Verona concentrazione al massimo”

E’ partita già da due giorni la settimana di preparazione che porterà il Lecce all’insidiosa trasferta di Verona, sponda Chievo. Dopo la scorpacciata di gol rifilati alla Reggiana, i giallorossi hanno dovuto subito mettersi al lavoro perché il prossimo impegno è in programma venerdì sera (ore 21), anticipo della 9^ giornata del campionato cadetto.

Nella giornata di ieri seduta tattica al “Via del Mare”: sono stati a riposo Felici, Bjorkengren e Rossettini, mentre Monterisi, Dermaku e Meccariello Hanno svolto un allenamento differenziato.

15 le reti realizzate dai salentini nelle ultime tre uscite che hanno proiettato la squadra di Eugenio Corini a ridosso della primato in classifica, ma che non devono far cullare bomber Coda e compagni perché da adesso inizia un ciclo tremendo, fatto di nove match in poco più di un mese. E saranno tutti incroci di alta classifica o comunque particolarmente impegnativi (dopo il Chievo ci sono nell’ordine Venezia, Frosinone, Salernitana, Pisa, Spal, Vicenza, Cittadella e Monza), al termine dei quali si potrà avere realmente la percezione di dove davvero possa arrivare questo Lecce.

Ora però l’attenzione è tutta sulla sfida del “Bentegodi“, dove i salentini saranno ospiti di una squadra in gran forma e che nell’ultimo weekend ha beneficiato un ulteriore riposo per via della gara rinviata contro il Vicenza. Sa bene che sarà uno scontro d’altro livello anche Claud Adjapong, terzino modenese, divenuto già uno dei punti fermi dello scacchiere di Corini.

In questa stagione, infatti, ha saltato solo una partita (la trasferta di Brescia, unica sconfitta al momento) e anche contro la Reggiana ha sfoderato una prestazione super, fatta di attenzione, concentrazione e soprattutto grande corsa.

“Mi dispiace molto per la traversa avrei voluto segnare. Grazie al gioco dell’allenatore in tanti vanno in gol e spero prima o poi di arrivarci anche io”, ha dichiarato l’esterno ex Sassuolo.

“Anche contro la Virtus Entella abbiamo segnato tanto, Sapevamo che dopo la pausa non sarebbe stato facile, Corini ha chiesto tanta attenzione e noi abbiamo seguito alla lettera le sue indicazioni e messo in campo una grande prestazione, ma adesso bisogna mettere tutto alle spalle e concentrarsi per la gara contro il Chievo.

I gialloblu sono una compagine difficile da affrontare e sarà una partita dura, come tutte le sfide della B e per questo, non dovremo pensare alle ultime due gare e sarà necessario scendere in campo concentrati.

Le ultime due convocazioni con la Nazionale Under 21 non le ho vissute benissimo, la prima volta restavamo chiusi sempre in camera, poi, svolgevamo gli allenamenti e poi ci si rivedeva per fare il tampone e non è bello, in ritiro non poter stare con i compagni, poi a questo si è aggiunto il fatto che non ho giocato. La seconda volta, ancora peggio, perché dopo dieci giorni di isolamento, pensavo di essere negativo per poter dare il mio contributo, ma sono stato costretto a tornare in sede. Fortunatamente il test del giorno dopo ha dato esito negativo. Mi è dispiaciuto molto perché indossare la maglia azzurra è sempre motivo di orgoglio”

Salernitana in rimonta: è prima

Intanto ieri sera si è conclusa l’ottava giornata di campionato con il posticipo tra Salernitana e Cremonese. Gara dalle mille emozioni che ha visto gli ospiti subito in vantaggio per poi essere recuperati e superati dai granata che ora, grazie a questi 3 punti, volano in testa alla classifica.

Per i grigiorossi, invece, è ancora ultimo posto.

Di seguito il riepilogo completo dell’ottavo turno:

Frosinone 0 – Cosenza 2

Brescia 2 – Venezia 2

Cittadella 2 – Empoli 2

Lecce 7 – Reggiana 1

Pordenone 1 – Monza 1

Spal 2 – Pescara 0

Ascoli 1 – Entella 1

Reggina 1 – Pisa 2

Salernitana 2 – Cremonese 1

Vicenza-Chievo (rinv.)