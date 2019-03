Lecce, il verbo di Meluso: “Vietato accontentarsi. Bisogna andare avanti compatti”

“In questa stagione siamo partiti con l’obiettivo dichiarato del raggiungimento della salvezza, com’era normale che sia per una squadra neo-promossa. In più quest’estate non si sapeva l’esatto format del campionato se fosse stato a 22 o 19 squadre. Grazie al lavoro di tutti e dell’ambiente stiamo vivendo una stagione straordinaria, non prevedibile, che ci sta vedendo lottare per la Serie A”, con queste parole il re del mercato giallorosso, il direttore sportivo, Mauro Meluso, ha commentato il campionato sorprendente, inaspettato da tutti, che i giallorossi stanno disputando.

Senza ombra di dubbio una cospicua parte di questi non preventivati successi va ascritta al dirigente calabrese in grado con le sue intuizioni e le sue operazioni di mercato, di allestire una compagine che ha dimostrato, nell’arco del torneo, di poter fare risultato con qualsiasi squadra, anche la più attrezzata per la vittoria finale.

“Sabato scorso a Palermo è arrivata una sconfitta che ci ha fatto rimanere male per il risultato finale, ma non per la prestazione offerta”, ha proseguito, commentando la gara di sabato scorso al “Barbera”, dove, gli uomini di Fabio Liverani, hanno si subito uno stop, anche pesante per quel che riguarda la classifica, ma hanno messo in mostra una buona prestazione vanificata da un po’ di sfortuna e da un super Brignoli in giornata di grazia.

“Senza se e senza ma mi schiero al fianco della squadra, questo è il momento di stare sereni.

Ho grande fiducia nei ragazzi e dobbiamo perseguire questo nuovo obiettivo con equilibrio, da parte nostra e da parte di chi ci sta accanto.

Arrivati a questo punto della stagione non vogliamo accontentarci e quello che chiedo a tutti è di andare avanti compatti”.