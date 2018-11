Cosenza-Lecce, la partita dei tanti ex. Le probabili formazioni: difesa giallorossa inedita

Meluso, Trinchera, Braglia, Baclet, Di Piazza, Arrigoni, Legittimo, La Mantia. E’ questa la lunga lista dei tanti ex che questo pomeriggio si ritroveranno uno di fronte all’altro per la sfida tra Cosenza-Lecce, match valido per il dodicesimo turno di Serie B. Una sfida tra neo promosse, entrambe con l’obiettivo di conservare quanto più a lungo possibile la categoria appena conquistata, ma con posizioni di classifica ben diverse.

Se, infatti, i lupi silani sono partiti a singhiozzo e ora galleggiano sulla linea della zona-pericolo (8 punti in classifica), i giallorossi sono decisamente la sorpresa di questo avvio di torneo: 16 punti in 11 partite, belle prestazioni e tanti rammarichi, l’ultimo dei quali raccolto lunedì scorso sul campo della capolista Pescara.

Il Cosenza, invece, è reduce dal KO di Palermo (1 punto nelle ultime tre uscite) e sogna adesso di tirare un brutto scherzo ai salentini, decimati da squalifiche e infortuni. Liverani, infatti, deve rinunciare non solo agli acciaccati Bovo, Pettinari e Riccardi, ma anche a Meccariello e Calderoni, entrambi espulsi nell’ultima sfida.

Le possibili scelte

Davanti a Vigorito, quindi, ci sarà una difesa completamente inedita, l’ennesima di questa stagione: sembra tutto pronto per il rilancio di Fabio Lucioni (che ha scontato tutta la sua lunga squalifica), affiancato da Marino, mentre lungo le corsie esterne spazio a Fiamozzi e Venuti (ma occhio anche a capitan Lepore).

In mezzo, invece, non sembrano esserci dubbi: Petriccione sarà il vertice basso del rombo, con ai lati Tabanelli e Scavone, mentre Mancosu agirà alle di Falco (pronto a riprendersi una maglia da titolare) e La Mantia.

In casa rossoblu, Piero Braglia deve fare a meno di Idda, squalifica, mentre hanno recuperato i vari Bruccini, D’Orazio e Mungo. Sarò, dunque, 4-3-3 composto da Perina in porta, Corsi, Blondett, Pinna e D’orazio dietro, Mungo, Ranieri e Calamai in linea mediana, Statella-Mendicino-Letizia tris pronto ad offendere.

Allo stadio “San Vito-Marulla” fischierà l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata: calcio d’inizio alle ore 18, sugli spalti tanta gente di fede silana, pochissimi sostenitori giallorossi, loro malgrado.