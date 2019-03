Contro il Crotone il Lecce ritrova Arrigoni: le probabili formazioni

Posticipo della domenica per il Lecce che chiuderà la 29esima giornata del campionato di Serie B questa sera nella sfida sul campo del Crotone. Un match tutt’altro che semplice per la comitiva di Fabio Liverani, reduce dalla vittoria nel derby contro il Foggia. I pitagorici, infatti, se da un lato sono incappati nella classica stagione-no (da retrocessi dalla A sono oggi invischiati nella lotta salvezza), dall’altro giungono da un buon momento di salute, confermato dai 7 punti conquistati nelle ultime tre apparizioni.

In palio 3 punti pesantissimi: se il Lecce riuscirà a fare bottino pieno si riporterà a un soffio della vetta della classifica, mentre un’altra vittoria serve come ossigeno alla truppa di Stroppa per uscire dalla zona playout.

Sarà un confronto tutto da seguire e che il Lecce si appresta ad affrontare dovendo rinunciare, ancora, a Palombi, Scavone, Bovo e Fiamozzi. In dubbio ci sono anche Tachtsidis e Majer (allenatisi a singhiozzo in settimana): Liverani nella conferenza della vigilia ha spiegato chiaramente di voler tutti al meglio in vista delle prossime decisive settimane e per questo qualcuno stasera potrebbe tirare il fiato.

Le possibili scelte

I dubbi sono tutti nella zona mediana del campo perché in difesa, davanti. Vigorito, Calderoni, Lucioni, Meccariello e Venuti sembrano inamovibili. In cabina di regia, allora, potrebbe essere il ritorno tra i titolari Arrigoni al posto di “Tach”, affiancato da Petriccione e Majer (o Tabanelli). Mancosu, invece, resta sulla trequarti alle spalle di Falco e La Mantia.

I padroni di casa, invece, devono fare i conti con le assenze di Nalini, Vaisanen, Tripicchio e l’ex Pettinari. Giovanni Stroppa potrebbe allora schierarsi con un 3-5-2 formato da Cordaz tra i pali, Curado, Spolli e Golemic in difesa, Sampirisi, Rohden, Barberis, Benali e Milic nella nutrita linea mediana Simy-Machach tandem offensivo.

Allo stadio “Ezio Scida” è attesa una buona cornice di pubblico, con oltre 800 tifosi salentini in viaggio. Arbitrerà il signor Marco Piccinini della Sezione di Forlì: fischio d’inizio alle ore 21 con diretta streaming su DAZN.