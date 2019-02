Falco out, Palombi è caldo: subito una chance per Tumminello? Le probabili formazioni di Lecce-Ascoli

Messe finalmente a tacere le voci e le trattative di mercato, è nuovamente tempo di rigettarsi a capofitto sul calcio giocato. Nella serata di ieri, il Lecce ha concluso il suo calciomercato riportando in Salento Andrea Saraniti: l’attaccante siciliano ha sciolto il suo prestito con la Viterbese (durato appena 6 mesi) e ora è intenzionato a rendersi nuovamente utile con la maglia giallorossa.

Saraniti questa sera sarà in tribuna per assistere alla sfida dei suoi vecchi-nuovi compagni, impegnati nel criptico match contro l’Ascoli del DS Tesoro. Reduce dalla bellissima vittoria in trasferta contro la Salernitana, il Lecce cerca continuità di risultati e di prestazioni. Compito tutt’altro che agevole perché davanti ci sarà un avversario ferito nell’orgoglio dopo il pesante KO casalingo di una settimana fa sotto i colpi del Perugia.

Ecco perchè quella di domani sarà un’altra prova di maturità per i salentini, privi del talento di Filippo Falco (infortunato), ma con la freccia Tumminello in più nell’arco di Liverani. Quel che è certo è che lì davanti l’unico sicuro di una maglia da titolare è Simone Palombi. Il gol di una settimana fa all’Arechi ha ringalluzzito il giovane scuola Lazio che è pronto a far coppia con La Mantia, o con Tumminello.

Tachtsidis in regia

Davanti a Vigorito i centrali saranno ancora Lucioni e Bovo, mentre gli esterni saranno Venuti e Calderoni; Tachtsidis è sempre più uomo chiave della manovra, affiancato da Scavone e Petriccione. Mancosu sulla trequarti.

Per la formazione del Picchio, invece, sarà ancora assente Ardemagni, mentre sono in dubbio Addae e Valeau. mister Vivarini, quindi, potrebbe optare per un 3-5-2 con Bacci tra i pali, Padella, Brosco e Valentini in difesa, Cavion, Casarini, Rossetti, Frattesi e Ninkovic nel nutrito centrocampo, l’ex Beretta e il temibile Ciciretti in avanti.

La gara Lecce-Ascoli prenderà il via alle ore 21 e sarà diretta dal signor Niccolò Baroni della Sezione di Firenze.