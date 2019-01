Tra le ultime ore di mercato e l’Ascoli, Liverani: “la corsa la facciamo solo su noi stessi”

Non è la solita vigilia di campionato per il Lecce che domani sera, allo stadio “Via del Mare”, aprirà la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. L’approccio alla sfida di settimana contro l’Ascoli nasconde tante insidie perchè se da un lato c’è l’entusiasmo del bello e importante successo di sabato scorso sul campo della Salernitana, dall’altro ci sono le ultime ore di calciomercato, pronto a chiudersi alle ore 20 in punto.

Ci sono gli addii delle ultime ore di Dubickas, Megelaitis e soprattutto Checco Lepore: ancora incerti i futuri di Di Matteo e Arrigoni che alla fine potrebbero rimanere fino a giugno come Cosenza, mentre è attesa un’ultima operazione in entrata, per il reparto offensivo, e tutto fa pensare al rientro in Salento di Andrea Saraniti. Insomma, voci che rischiano di minare la concentrazione del gruppo che domani avrà da pelare una bella gatta, quella bianconera.

Senza Filippo Falco – infortunato, ne avrà per circa un mese – mister Fabio Liverani studia le mosse per contenere la voglia di rivalsa del “Picchio”, reduce da un pesante KO interno contro il Perugia. All’orizzonte si profila la coppia d’attacco formata da Palombi e La Mantia, ma il tecnico romano, come sempre, non si sbilancia.

“Un girone dopo – dice – affronteremo l’Ascoli. Nella gara d’andata maturò la nostra prima sconfitta, anche se secondo me non meritata e frutto di un episodio. Dopo un girone sono cambiate tante cose, dalla conoscenza della squadra ai risultati. Quando ci sono i risultati questo ti permette di lavorare con maggiore entusiasmo e serenità. Della gara d’andata dobbiamo ricordaci dell’Ascoli come una squadra scorbutica“.

Una consapevolezza maggiore dei propri mezzi, quindi, e Liverani precisa: “vogliamo ripartire dopo la bella vittoria di Salerno con una bella prestazione. In questo girone di ritorno siamo nella condizione di fare la corsa su noi stessi senza guardare alle altre squadre, vivendo questa situazione con spensieratezza”.