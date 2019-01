Lecce, contro il Benevento la prima uscita dell’anno… con un Lucioni in più

Sarà un gran bel match per inaugurare il 2019. Sfida tutta giallorossa quella di questo pomeriggio tra Lecce e Benevento che apre per entrambe le compagini il girone di ritorno del campionato di Serie B: dopo la lunga sosta natalizia – con l’ultima gara disputata lo scorso 30 dicembre – si torna a parlare di calcio giocato. Nel bel mezzo di tanti tormentoni di mercato, il Lecce cercherà di riprendere da dove ci si era lasciati: stupendo e proponendo bel gioco.

L’avversario di turno, il Benevento di mister Bucchi, è un banco di prova più che valido per i salentini che, da neopromossi, gravitano nelle zone alte della classifica. Contro un’altra formazione che lotta in chiave playoff, quindi, Mister Liverani è tenuto a tenere alta la concentrazione dei suoi, minacciata non solo dalla lunga pausa, ma anche e soprattutto dalle tante voci di calciomercato.

I 22 in campo

L’impressione che si ha, sentendo le parole della vigilia del tecnico, comunque, è quella di voler puntare sulla miglior formazione possibile, scegliendo anche elementi al centro di probabili trattative. Di sicuro, davanti a Vigorito ci sarà ancora spazio – e ce ne sarà sempre – per il grande ex di turno Fabio Lucioni. Ieri sera “Lo Zio” ha rinunciato definitivamente, insieme alla società, alle avance del Sassuolo: resta a Lecce ancora a lungo. A quanto pare per lui il Sassuolo può ancora attendere qualche giorno. Accanto a lui sembra certa la presenza di Meccariello, con Fiamozzi e Calderoni come pendolini (Venuti out).

Ballottaggio al centro del campo tra Petriccione e Tachtsidis in cabina di regia: il primo però sembra in vantaggio sul greco, appena arrivato e non al 100% della condizione; ai lati Scavone e Tabanelli (Armellino sta per firmare con il Monza). Altro protagonista delle voci di mercato è Marco Mancosu che però ad oggi è e resta un punto solido di questo Lecce: sarà ancora lui ad agire dietro alle due punte che saranno Falco e La Mantia.

Per i sanniti, tornati a giocare ufficialmente domenica scorsa nell’impegno di Coppa Italia contro l’Inter (KO per 6-2), le speranze sono riposte nel capocannoniere della squadra Massimo Coda. Coach Bucchi schiererà i suoi con il 3-5-2 formato da Montipò tra i pali, Volta, Antei e Di Chiara in difesa, in mezzo spazio a Letizia, Bandinelli, Del Pinto, Tello e Improta, in avanti la coppia Insigne-Coda.

A dirigere l’incontro sarò il signor Marco Serra della sezione di Torino: calcio d’inizio alle ore 15.