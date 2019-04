Liverani chiede di godersela: “contro il Brescia il Lecce se la giocherà alla pari”. Tutti convocati

L’entusiasmo per il rinnovo del contratto fino al 2022 c’è e si vede, ma mister Fabio Liverani ha in mente oggi solo una cosa: il Brescia. E’ la vigilia del big match che, in un senso o nell’altro, segnerà un’intera stagione: per il Lecce l’appuntamento di domani sera contro la capolista sarà di quelli decisivi, cruciali, perché in caso di successo potrebbero spalancarsi le porte della promozione diretta in Seria A.

In settimana l’abbiamo definita ‘la madre di tutte le partite‘ e, se non proprio in questi termini, lo sottolinea anche il tecnico romano. “Il Brescia è una squadra che ha dato tantissima continuità – dice – viaggiando a una velocità strepitosa. Le loro individualità sono di assoluta qualità e sono stati costruiti per obiettivi importanti. Sono in testa alla classifica meritatamente, ma questo ci dà ancora più lustro per la gara che dovremmo affrontare domani. Noi siamo partiti per una salvezza tranquilla, ora invece abbiamo l’opportunità di giocarci qualcosa di veramente importante e credo che sia il giusto premio per questa squadra. Se dovessimo perdere, faremo i complimenti agli avversari, se dovessimo vincere questo rush finale sarà ancor più entusiasmante.

Nella gara d’andata meritavamo il pareggio: siamo usciti dal “Rigamonti” con tanta amarezza”.

Sulla scorta del successo dello scorso turno a Perugia, i giallorossi si apprestano a vivere l’appuntamento di domani facendo ancora una volta i conti con alcune assenze pesanti: sebbene siano tutti convocati, sono difficilmente arruolabili i vari Fiamozzi, Cosenza, Saraniti, Calderoni e Marino. Solo quest’ultimo potrebbe avere qualche chance di vestire una maglia. Al contempo, si rivedono Lucioni (che ha scontato il suo turno di squalifica), Bovo e Scavone.

“Calderoni, Cosenza, Fiamozzi e Saraniti non sono disponibili – commenta Liverani – ma verranno in ritiro con il resto della squadra. Per il resto, ci sono delle decisioni che mi riservo di sciogliere nelle ultime ore, anche alla luce dell’avversario. Marino? E’ un ragazzo che si applica: ha determinate caratteristiche con i suoi pregi e difetti. Nasce da centrale di difesa, e quando lo abbiamo schierato terzino non lo abbiamo mai snaturato del tutto. Di Matteo, invece, non ha mai giocato e gettarlo nella mischia oggi non è affatto semplice. Il campo ci dirà se le scelte le avremo azzeccate o no. Tabanelli? E’ l’opzione alternativa a Majer”.

Oggi pomeriggio l’occhio cadrà anche sul match del Palermo in quel di Livorno: “a poche giornate dalla fine è normale guardare anche gli altri, ma sappiamo che noi dovremmo fare il massimo perché le distanze sono davvero corte”.

E poi i tifosi. Sono pronti ad invadere gli spalti del “Via del Mare” oltre 22mila spettatori, con la capienza portata fino a ventiseimila. “Il dato degli spettatori – conclude il mister – sarà indicativo circa la nostra preparazione a giocare a certi livelli. I ragazzi domani se la devono godere, con la consapevolezza di potersela giocare alla pari con tutti, con le loro certezze. Ho chiesto loro di essere sereni, di pensare a fare quello che fanno, perché è già tanto”.

I convocati

Questa, dunque, la lista dei convocati diramata al termine della rifinitura odierna dallo staff tecnico: 1. Bleve 2. Riccardi 3. Di Matteo 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 18. Saraniti 19. La Mantia 20. Falco 21. Felici 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 30. Scavone 31. Bovo 32. Milli 33. Pierno 34. Majer 35. Doratiotto.